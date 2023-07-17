В затоне Ширчик на Волге утонул мужчина

В воскресенье, 16 июля, на реке Волга в затоне Ширчик Волжского района утонул мужчина, сообщает ПСС Самарской области.
Четверо мужчин на маломерном судне катались в затоне. В результате неблагоприятных погодных условий в корпус лодки стала поступать вода. Все четверо покинули борт судна. Добраться до береговой линии смогли только трое.
"В 16:45 для проведения поисковых работ в акватории затона на место происшествия оперативным дежурным был направлен поисково-спасательный отряд специального назначения. При обследовании донной акватории по секторам водолаз обнаружил утонувшего на глубине 7 метров и 40 метров удаление от береговой линии. В 19:50 поисковые работы на месте происшествия были окончены. Погибшего передали сотрудникам полиции", — уточнили в ведомстве.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!