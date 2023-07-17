В затоне Ширчик на Волге утонул мужчина

В воскресенье, 16 июля, на реке Волга в затоне Ширчик Волжского района утонул мужчина, сообщает ПСС Самарской области.

Четверо мужчин на маломерном судне катались в затоне. В результате неблагоприятных погодных условий в корпус лодки стала поступать вода. Все четверо покинули борт судна. Добраться до береговой линии смогли только трое.

"В 16:45 для проведения поисковых работ в акватории затона на место происшествия оперативным дежурным был направлен поисково-спасательный отряд специального назначения. При обследовании донной акватории по секторам водолаз обнаружил утонувшего на глубине 7 метров и 40 метров удаление от береговой линии. В 19:50 поисковые работы на месте происшествия были окончены. Погибшего передали сотрудникам полиции", — уточнили в ведомстве.