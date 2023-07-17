ВСК составил рейтинг самых востребованных в РФ автомобилей

Автомобильный сектор в 2023 году продемонстрировал заметное оживление — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, с начала года число оформленных полисов каско выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, изменилась и структура спроса на авторынке — несмотря на ограничения, наиболее востребованы корейские марки, позитивную динамику демонстрируют "китайцы". А европейские авто интересуют россиян все меньше.
С начала года пик активности на российском авторынке, по оценке ВСК, пришелся на март — в этом месяце было оформлено 23% полисов каско. Основной объем продаж каско традиционно пришелся на мужчин — 67% оформленных полисов. Самой активной категорией автовладельцев стали россияне в возрасте 40 лет.
В топ-5 наиболее востребованных марок авто в 2023 году вошли Kia (10% продаж), Hyundai (около 9%), Toyota (около 9%), ВАЗ (8%) и LADA (7%). Для сравнения, в прошлом году рейтинг выглядел следующим образом: Kia (12%), Hyundai (10%), ВАЗ (9%), Toyota (около 9%) и Renault (7%).
Сохранили свои позиции в рейтинге премиальные европейские бренды — Mercedes-Benz и BMW. Их доля в общем объеме продаж также составляет 2%.
Кроме того, в перечне наиболее популярных авто появилось больше китайских брендов. В 2023 году 4,4% продаж пришлось на HAVAL (2,6% в прошлом году), 3% — на CHERY (1,8% в прошлом году), 2,4% — на GEELY (1,8% в прошлом году), 1,5% — на OMODA (не было в топ-20 в прошлом году), 1,2% — на EXEED (не было в топ-20 в прошлом году).
Среди моделей авто наибольшим спросом в 2023 году пользуются LADA Granta (8% продаж каско), Hyundai Creta (3%), Kia Rio (3%), LADA Vesta (2,8%), Toyota RAV 4 (2,5%). В прошлом году рейтинг выглядел аналогично (за исключением доли авто).
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.