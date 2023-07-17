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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE предлагает эксклюзивную программу Каско на лизинговую технику DONGFENG

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE совместно с партнёром "Ингосстрах страхование" запускают эксклюзивную акцию на Каско-страхование техники DONGFENG. При оформлении в лизинг грузовых моделей марки применяется скидка на полное Каско.

В рамках эксклюзивной программы клиентам CARCADE доступен специальный тариф на полное Каско — он составит 1,93% от стоимости транспортного средства без франшизы. Тариф доступен на все модели сегмента грузового транспорта бренда DONGFENG и распространяется только на новые ТС. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — второй и последующие годы сохраняется акционный тариф первого года.

Так, например, при оформлении лизинга на самосвал DONGFENG с колёсной базой 6*4 за 7 млн рублей стоимость полиса Каско составит 135 100 рублей, которые можно будет включить в ежемесячные платежи по договору лизинга. Также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 5 до 50%, срок от 6 до 60 месяцев, равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей. Полный перечень участвующих в программе моделей можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. В рамках договора на технику DONGFENG клиентам CARCADE доступны сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, а также скидки по топливной программе до 11%. CARCADE финансирует приобретение всех транспортных средств на индивидуальных условиях: возможность настройки платежей под бизнес клиента с включением дополнительных страховых продуктов в график лизинга, без ограничения по количеству единиц ТС и без лимита финансирования на одно юридическое лицо.

За индивидуальным графиком и подбором ТС обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 3030 или оставляйте заявку на сайте компании.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.

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