С 17 по 24 июля отключат электричество в восьми районах области

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

17.07.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Русская Борковка (ул. Куйбышева, ул. Кооперативная, ул. Северная, ул. Октябрьская);

17.07.2023 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Подстепки (ул. Ровная, Окольная, Еловая, Житная, Кленовая, Летняя, Лесная, Сосновая, Дубровная, Полевая, Задельная, пер. Цветочный, Сенной, 2-й Еловый);

17.07.2023 года с 10-00 до 14-00 (местного времени) на 1 час:

Самарская область, Ставропольский район,

с. Ягодное (Улицы: Манежная, Сосновая, Абрикосовая, Майская, Энтузиастов, Яблоневая, Русичей, Заволжская, Центральная, Автозаводская, Тенистая, Грибная, Рябиновая, Самарская, Газовиков, Солнечная, Ставропольская, Радужная, Кленовая, Пушкинская, Степная, Южная, Березовая, Ново-северная, Виноградная, Тольяттинская, Энергетиков, пр. Зеленый, Песочная, Закатная, Луговая, В. Полевая, пр-д Южный, пр-д Восточный, Тенистая, Полевая, Первомайская, Красноармейская, Калинина, Ворошилова, Грачева, Орлова, Советская, Западная, Набережная, Жигулевская, Соловьиная, ОПХ, Окольная, Парусная, Футбольная, Лыжная, Александровская, Тверская, Ярославская, Орловская, Заветы Ильича, Вознесенского, Садовая, Новополевая, Краснопольская, Восточная, Кооперативная, Северная, Волжская, Чкалова, Животноводов, Загородная, Лунная, Переулки:1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Александровский, С. Орлова, Урожайный, Народный, Нагорный, Производственный, Сергиевский, Школьный, Пляжный, Хлебный, Сельский, Новый);

17.07.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Самарская область, Сызранский район,

п. Варламово (ул. Юбилейная, ул. Ленина);

17.07.2023 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Ермаково (полностью);

18.07.2023 с 9:00 до 16:00 местного времени

Сергиевский район:

с. Липовка (полностью);

18.07.2023 года с 09:00 до 15:00 местного времени.

Большеглушицкий район:

п. Бугринка (ул. Центральная, ул. Дорожная, ул. Овражная);

18.07.2023 года с 10:00 до 16:00 местного времени.

Пестравский район:

с.Пестравка (полностью);

18.07.2023 года с 09:00 до 15:00 местного времени.

Большечерниговский район:

п. Петровский (ул. Шоссейная);

п. Новый Камелик (ул. ул. Степная, ул. Молодежная);

19.07.2023 года с 09:00 до 15:00 местного времени.

Большечерниговский район:

п. Петровский (ул. Шоссейная);

п. Сестры (ул. ул. Центральная);

19.07.2023 года с 09:00 до 15:00 местного времени.

Большеглушицкий район:

п. Каралык (ул. Овражная, ул. Орловская, ул. Южная);

19.07.2023 года с 09:00 до 15:00 местного времени.

Безенчукский район:

п. Потуловка (ул. Центральная);

19.07.2023 года с 8:00 до 14:00 местного времени

Красноярский район:

с. Старо Семейкино (Все);

19.07.2023 с 9:00 до 16:00 местного времени

Сергиевский район:

с. Липовка (полностью);

19.07.2023 -21.07.2023 года с 10:00 до 15:00 местного времени.

Пестравский район: с.Михайло-Овсянка (ул.Молодежная).

19.07.2023 года с 13:00 до 17:00 местного времени.

Красноармейский район:

с. Красноармейское (ул. Ленина (аптека Алия, кафе Анастасия, "Пятерочка"),( ул. Мира ("Пятёрочка", "Магнит", д/сад"Огонёк", отделение "Самараэнерго", Почта России,"Спецпансионат",Налоговая, ГИБДД, аптека "Вита", Военный камисариат, судебные приставы, натариус, ул. Чапаева (центр творчества, бассейн "фрегат" центральная кательная, ул. Степная ул. Нагорная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Заречная, ул. Кирова, д/сад "Чебурашка" магазин "Перекрёсток", магазин "К/Б"Школа№ 1, ул. Шоссейная, пер. Школьный здание сельской администрации, отделение налоговой, прокуратура, социальный фонд России.

20.07.2023 с 9:00 до 16:00 местного времени

Сергиевский район:

с. Липовка (полностью);

20.07.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Елховский район:

с Тёплый Стан (Школьная, Ленинградская, Аэродромная, Лесная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.