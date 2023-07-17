В Самаре подросток на самокате попал под машину на ул. Антонова-Овсеенко

В понедельник, 17 июля, в Самаре произошло ДТП с участием 39-летней водителя, ехавшей примерно в 12:34 на Hyundai Santa Fe по ул. Карбышева, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при повороте на ул. Антонова-Овсеенко на разрешающий сигнал светофора она сбила 14-летнего пешехода с электросамокатом, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет.

Полицейские оперативно прибыли на место ДТП, установили и опросили очевидцев.

В пресс-службе областного главка уточняют, что пешеход получил ушибы и сейчас проходит медицинское обследование.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.