В Самаре подросток на самокате попал под машину на ул. Антонова-Овсеенко

В понедельник, 17 июля, в Самаре произошло ДТП с участием 39-летней водителя, ехавшей примерно в 12:34 на Hyundai Santa Fe по ул. Карбышева, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, при повороте на ул. Антонова-Овсеенко на разрешающий сигнал светофора она сбила 14-летнего пешехода с электросамокатом, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет.
Полицейские оперативно прибыли на место ДТП, установили и опросили очевидцев.
В пресс-службе областного главка уточняют, что пешеход получил ушибы и сейчас проходит медицинское обследование.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!