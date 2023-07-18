Студенты из Самарской области вошли в тройку лидеров суперфинала I Турнира по баскетболу 3×3 среди учащихся СПО

14 июля 2023 года в Нижнем Новгороде состоялся суперфинал I Турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 среди команд юношей и девушек учебных заведений среднего профессионального образования (СПО).

На мероприятии присутствовали заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, исполнительный директор Российской федерации баскетбола, российский профессиональный баскетболист Владимир Дячок, президент баскетбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Сергей Панов и другие почетные гости.

В отборочных соревнованиях турнира приняли участие более 30 тысяч студентов из 454 учреждений среднего профессионального образования Приволжья. Победители — 28 лучших команд юношей и девушек — приехали в Нижний Новгород, чтобы определить сильнейших в Приволжском федеральном округе по баскетболу 3×3.

Участников турнира от имени полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова поприветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев.

"Сегодня мы открываем для студентов учреждений среднего профессионального образования новую страницу истории олимпийского вида спорта — баскетбола 3 на 3 и даем вам отличную возможность реализовать свои способности. Баскетбол популярен у молодежи. Он отражает современный ритм жизни и стремление к развитию — движение вверх. Сегодняшний праздник баскетбола собрал лучшие команды юношей и девушек из всех регионов нашего округа. А это значит, что вы уже все победители", — отметил замполпреда.

Олег Машковцев пожелал всем участникам удачи, ярких матчей и много спортивных побед.

Вечером состоялась торжественная церемония награждения победителей суперфинала. Лучший результат среди команд юношей ПФО показали баскетболисты из Оренбургской области (ГАПОУ "Оренбургский автотранспортный колледж им. В. Н. Бевзюка"), обыгравшие команду из Самарской области (ГАПОУ "Строительно-энергетический колледж им. П.Мачнева"). Третье место заняли спортсмены из Пермского края (Пермский техникум промышленных и информационных технологий).

У девушек лучшими стали представительницы Чувашской Республики (ГАПОУ "Новочебоксарский химико-механический техникум"). В Суперфинале они обыграли команду из Республики Мордовия (ГБПОУ "Ичалковский педагогический колледж"). Третье место — у спортсменок из Республики Татарстан (Казанский технологический колледж ФГБОУ ВО "КНИТУ").

Каждый участник Суперфинала получил комплект баскетбольной формы, брендированную сувенирную продукцию.

Призовое место представителей Самарской области в тройке лидеров — результат развития детского и юношеского спорта на территории области, в частности баскетбола. Самарская область является одним из центров развития баскетбола 3×3 в стране. В Самаре ежегодно проходит фестиваль уличного баскетбола Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. С 2021 года в регионе проводится Лига губернатора Самарской области по баскетболу 3×3. Летний турнир прошлого сезона собрал порядка 900 команд и 3 500 игроков. Руководство региональной федерации баскетбола совместно с органами власти и бизнес-сообществом ведет активную работу по строительству уличных баскетбольных площадок. Они открыты в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Два года в Самарской области развивается "тихий баскетбол". Благодаря поддержке областной федерации и реготделения Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями участники проекта уже добиваются серьезных результатов: сформированы команды в нескольких коррекционных школах региона.

Напомним, решение о запуске нового окружного общественного проекта спортивной направленности инициировано полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым в 2022 году. Соревнования направлены на популяризацию баскетбола 3×3 и здорового образа жизни среди молодежи, а также привлечение студентов СПО к регулярным занятиям спортом, что соответствует задачам национального проекта "Демография".