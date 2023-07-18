ХК "Лада" просматривает защитника Илью Кудряшова

Хоккейный клуб "Лада" заключил пробное соглашение с защитником Ильей Кудряшовым, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Кудряшов (15.02.2002, 187-90) — уроженец Саратова, однако его профессиональная карьера началась в 2018 году в молодежной команде "СКА-Варяги". В дальнейшем защитник выступал за нижегородскую "Чайку", а в минувшем сезоне провел 30 матчей за "Юнисон-Москва" в Первенстве НМХЛ, набрав суммарно 13 (4+9) очков при показателе полезности "+18".