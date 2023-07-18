С начала 2023 года 84% страховых случаев с квартирами россиян были связаны с затоплениями — таковы данные Страхового Дома ВСК. В антирейтинг самых распространённых рисков вошли пожары (8%) и стихийные бедствия (1,2%). Также примерно 5,7% обращений были зафиксированы в рамках страхования ответственности перед третьими лицами — когда по вине страхователя пострадало чужое имущество (например, произошел залив соседей).
Основной причиной повреждения квартир водой являются заливы со стороны соседей — минимум 52% происшествий. Также частой причиной ЧП становятся аварии систем отопления, водоснабжения и канализации — около 7% страховых событий по данному риску.
Минимум 9% обращений из-за пожаров связаны с неосторожностью соседей — когда повреждения квартир становятся следствием возгорания у соседей. Еще 5% происшествий произошли из-за поджогов.
В общем объеме обращений в связи со стихийными бедствиями основной причиной страховых событий становились подтопления и половодье — 57% ЧП с начала года. Еще 14% связаны с землетрясениями.
Средний размер выплаты по страхованию квартир в 2023 году составил 64 тыс. рублей. При этом наибольший ущерб имуществу наносят пожары — средняя сумма компенсации составляет 199 тыс. рублей. В сумму чуть более 45 тыс. обычно оцениваются повреждения из-за заливов, ущерб от стихийных бедствий равен примерно 28 тыс. рублей. В рамках страхования ответственности перед третьими лицами выплата пострадавшей стороне в среднем составляет 115 тыс. рублей.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.