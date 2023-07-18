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ВТБ: спрос на туристические услуги вырос на 13%

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты ВТБ в первом полугодии 2023 года совершили на 13% больше покупок в сфере туристических услуг, чем за аналогичный период прошлого года, объем трат вырос на 4% и превысил 96 млрд рублей. Всего в январе–июне клиенты банка потратили на услуги туризма, досуга и развлечений почти 200 млрд рублей, что на 8% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

Крупнейшую долю в расходах на услуги туристической сферы, досуга и развлечений — около 50% — традиционно занимают рестораны, кафе, бары и предприятия быстрого питания, здесь владельцы карт ВТБ потратили за полгода около 100 млрд рублей. Это на 13% больше, чем в январе–июне прошлого года по объему затрат и на 15% — по числу транзакций.

На втором месте железнодорожный и авиатранспорт, а также аренда автомобилей — 22%, около 45 млрд рублей. Рост трат к первой половине прошлого года составил 9% по объему, число транзакций возросло на 14%.

27 млрд рублей (14% от общей суммы) держатели карт ВТБ потратили в турагентствах, рост к аналогичному периоду 2022 года составил 4%, а количество покупок выросло на 22%.

Среди общего объема транзакций 16 млрд руб. (8%) пришлось на отели, апартаменты, загородные клубы, глэмпинги и другие точки проживания, здесь объем затрат снизился по сравнению с прошлым годом на 9%, при этом число транзакций практически не изменилось.

Более 10 млрд рублей (около 6%) было потрачено на экскурсии, театральные спектакли, концерты и активный отдых, это на 13% больше, чем годом ранее, число покупок в разделе культурного досуга и активного отдыха показало самый большой рост — на 31%.

"Доли затрат в категориях услуг туристической сферы, отдыха и развлечений существенно не меняются уже несколько лет подряд: благодаря огромному выбору заведений общественного питания, эта категория остается самой популярной и регулярно показывает рост относительно прошлых периодов. Развитие природных рекреационных зон увеличивает интерес к активному отдыху, а в целом растущая популярность внутреннего туризма приводит к увеличению трат на посещение исторических объектов, выставок, спектаклей и концертов. В этой категории за первые полгода нашими клиентами совершено 9,1 млн покупок, тогда как годом ранее их число было чуть менее 7 млн", — отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

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