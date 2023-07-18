С 1 июля сведения о налогах физических лиц доступны в личном кабинете на портале Госуслуг

С 1 июля на Портале государственных услуг РФ (ЕПГУ) для налогоплательщиков — физических лиц появилась возможность получения уведомления для уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество и налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также требований об уплате задолженности по налогам в электронной форме через личный кабинет на ЕПГУ.
Для получения указанных документов через ЕПГУ необходимо:
— зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации на ЕПГУ;
— направить через ЕПГУ уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через ЕПГУ.
Оплатить начисления из указанных документов пользователь ЕПГУ сможет онлайн, при этом налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться заказными письмами по почте.
Воспользоваться возможностью получения налоговых документов через ЕПГУ можно вне зависимости от наличия доступа к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС России.
С более подробной информацией можно ознакомиться на Портале государственных услуг.
Последние комментарии
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