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Финансы Экономика и бизнес

С 1 июля сведения о налогах физических лиц доступны в личном кабинете на портале Госуслуг

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 июля на Портале государственных услуг РФ (ЕПГУ) для налогоплательщиков — физических лиц появилась возможность получения уведомления для уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество и налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также требований об уплате задолженности по налогам в электронной форме через личный кабинет на ЕПГУ.

Для получения указанных документов через ЕПГУ необходимо:

— зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации на ЕПГУ;

— направить через ЕПГУ уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через ЕПГУ.

Оплатить начисления из указанных документов пользователь ЕПГУ сможет онлайн, при этом налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться заказными письмами по почте.

Воспользоваться возможностью получения налоговых документов через ЕПГУ можно вне зависимости от наличия доступа к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС России.

С более подробной информацией можно ознакомиться на Портале государственных услуг.

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