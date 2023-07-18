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Строительство Строительство и недвижимость

Из Самары в Москву: через регион прошел автопробег "Малоэтажная Россия"

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области прошел федеральный автопробег "Малоэтажная Россия", направленный на поддержку индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Фото: предоставлено компанией ASSET

В проекте участвуют семь городов. Помимо Самары, это Уфа, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Доброград и Москва. В числе организаторов и партнеров: Минстрой РФ и Федерация ИЖС России.

Автопробег "Малоэтажная Россия" прошел в Самарской области впервые. Его участники приехали в регион утром 10 июля из Уфы, где стартовал заезд. Гостей - всего около 30 брендированных автомобилей - встречали у въезда в коттеджный поселок комфорт-класса Family park, который возводит в Красноярском районе самарская компания ASSET.

Всего в поселке площадью 27 гектаров находится 254 дома, каждый на шести сотках. Строительные работы стартовали в 2021 г. и продлятся еще год. У более чем половины домов уже есть хозяева.

В основном в поселке представлены одно- и двухэтажные дома площадью от 65 до 146 кв. метров. Стены зданий выполнены из газобетонных или керамзитобетонных блоков. Они комплектуются утепленной кровлей с водостоками и снегозадержателями. Дома подключаются к электроснабжению, центральному водоснабжению и имеют индивидуальные канализации.

"Планируем установить множество инфраструктурных объектов. В частности, организуем большую парковую зону и туристический кластер. Мы хотим показать нашим клиентам, что их жизнь не будет ограничиваться собственными шестью сотками", - рассказывает руководитель ASSET Сергей Евсеев.

Он тут же указывает на установленный напротив парка белый экран. Здесь местные могут удобно расположиться на свежем газоне и посмотреть кино. Рядом расположен лес, занимающий 15 гектаров. В планах застройки - частный детский сад и крупная игровая площадка, разделенная по возрастам: от 1 года до 6 лет и от 6 до 11 лет. Для подростков разместят площадки с тренажерами.

Уже возведена прямоугольная спортивная площадка с сеткой для игры в теннис, футбольными воротами и двумя баскетбольными кольцами. На ней в 9:35 начинается пятиминутное выступление местной группы барабанщиц. Следом - открытие всероссийского автопробега в Самарской области на базе Family park.

"Всего у нас пять коттеджных поселков. Фишка нашей компании заключается в том, что у нас есть качественный сервис и клубная инфраструктура. Мы проводим множество мероприятий для наших жителей, составляем сценарии их проживания. Налажена цифровизация, разработано удобное приложение для клиентов", - объяснил гостям Сергей Евсеев.

Помимо Family park, в портфеле ASSET есть и такие проекты, как коттеджный поселок "Яр парк", реализованный в 2018 году, "Эко парк", который заканчивают в этом году, Sosnovka и жилой комплекс бизнес-класса "ЕLKY".

Далее слово переходит президенту Федерации ИЖС Рамилю Усманову. По его словам, нынешний автопробег позволит его участникам получить новый опыт.

"Сегодня мы рассмотрим проекты Сергея Евсеева, обсудим их и сравним с Уфой. Уже на финише в Москве каждый из нас получит уникальный профессиональный опыт. В будущем им можно поделиться с коллегами или внедрить в свою работу", - сказал он.

Затем Сергей Евсеев провел экскурсию по Family park. Он подвел гостей к одному из озер вблизи коттеджного поселка. "Вся разрешительная документация на очистку озера обошлась в 12 млн рублей. Вдоль нее сделаем полотно на 4,5 метра: пешие и велосипедные зоны. Ранее запустили рыб. Посмотрим, как они себя будут вести", - сообщил он.

По словам Сергея Евсеева, на противоположном берегу разместят туристический кластер. Рядом планируют построить церковь, квартиры и таунхаусы. Организуют и зоны каршеринга.

В пяти минутах езды от Family park расположен поселок эконом- и комфорт-класса "Эко парк". Его начали строить в 2021 году. Продано 263 дома. Для покупки доступны 12 объектов.

Около входа в поселок обустроено пространство для праздничных мероприятий, спортивные и детские площадки. Внутри - шесть парковочных зон и центральная аллея между улицами Изумрудной и Райской. Сергей Евсеев проводит гостей по главной улице - Загородной. По бокам - озелененные пространства: газоны, кустарники. Согласно внутренним правилам, на своем участке можно посадить ели и плодовые деревья.

Клиенты компании могут вносить изменения на любом этапе строительства, вплоть до установки панорамного остекления.

После "Эко парка" в Красноярском районе участников пробега ждет новая остановка - Казань.

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