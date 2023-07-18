Сызранец напивался и избивал семилетнего сына

Следственным отделом по городу Сызрани СУ СК Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица).
По версии следствия, в 2023 г. подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно наносил своему семилетнему сыну побои, сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?