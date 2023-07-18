Сызранец напивался и избивал семилетнего сына

Следственным отделом по городу Сызрани СУ СК Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица).



По версии следствия, в 2023 г. подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно наносил своему семилетнему сыну побои, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.