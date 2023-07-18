Развитие космонавтики эксперты обсудили на международной конференции в Самаре

Во вторник, 18 июля, в Самаре стартовала конференция "Перспективы и возможности развития частной космонавтики в России", организованная управляющей компанией НОЦ "Инженерия будущего" совместно с Московским государственным университетом им. Ломоносова, госкорпорацией Роскосмос, а также НТИ "Аэронет".
В пленарном заседании конференции принял участие губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета научно-образовательного центра "Инженерия будущего" Дмитрий Азаров.
На площадке конференции, которая продлится до 20 июля, работают представители госкорпорации "Роскосмос", частных компаний в сфере космонавтики из России, Белоруссии и Казахстана, а также представители крупнейших предприятий, конструкторских бюро, вузов страны.
Экспертные сессии посвящены тенденциям развития космонавтики в современных условиях, потенциалу рынка космических услуг, взаимодействию государства и частных компаний этой сферы, правовым условиям развития частной космонавтики в России.
Дмитрий Азаров поблагодарил соорганизаторов конференции - МГУ имени Ломоносова и Госкорпорацию "Роскосмос" - за то, что она проходит на самарской земле. "С учетом того, какое количество экспертов собрала конференция, понимаю, что эта тема важна", - отметил глава региона.
Актуальность тематики конференции, напомнил губернатор, была подчеркнута, в том числе, на встрече президента РФ Владимира Путина и главы Роскосмоса Юрия Борисова. "Это обсуждение и инициативы Роскосмоса дают нам не только серьезную пищу для размышлений, но и руководство к действию, - считает Дмитрий Азаров. - Даже на форуме "Сильные идеи для нового времени", который проводило Агентство стратегических инициатив, в числе лучших проектов, представленных президенту, отдельно был отмечен проект низкоорбитального космоса, и Владимир Владимирович отдельно на этом остановился".
Одной из целей конференции Дмитрий Азаров назвал выработку научным сообществом рекомендаций и запроса для властей. Необходимо определить, какие усилия нужны на региональном и федеральном уровне и с какими инициативами следует выйти, чтобы выработанные на конференции идеи претворились в жизнь, а инвесторы вкладывали средства в российскую космонавтику, а не зарубежные проекты.
По мнению главы региона, возможностей для отрасли сейчас появляется больше. "Давайте вспомним, сколько раз президент говорил крупным бизнесменам и финансово-промышленным группам о том, что нужно вкладываться в Россию. Если будете вкладываться "где-то там" - устанете "пыль глотать", чтобы вернуть свои капиталы, - напомнил Дмитрий Азаров. - И в Самарской области сейчас мы внимание чувствуем. Крупные компании уже разворачивают свой взор с Запада на Восток и ищут сегодня разного рода проекты в регионах России. На мой взгляд, это дает возможности для инвестирования".
По мнению исполнительного директора по перспективным программам и науки Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Александра Блошенко, Самарская область стала признанным центром притяжения, центром компетенций.
"То, что к вашему региону подключились вузы из совершенно других субъектов, говорит о том, что вы стали лидером в стране по этому направлению", - отметил эксперт. Он привел пример такого объединения компетенций с Самарским университетом со стороны Балтийского государственного технического университета "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова (г. Санкт-Петербург), Московского государственного имени М. В. Ломоносова. Александр Блошенко поблагодарил Дмитрия Азарова за работу в этом направлении. Одно из предложений, высказанных им, касалось определения возможностей использования для решения задач производственных компаний отрасли инфраструктуры университетов, входящих в НОЦ. Это позволит частным компаниям эффективно, в первую очередь экономически, развиваться.
"Например, самарский "Прогресс" глубоко врос в Самарский университет, у них все программы научные и учебные выстроены, подготовка кадров, и стенды они совместно создают. И здесь можно было бы эффективно включать в учебный процесс проведение исследований не на каких-то эфемерных задачках, а на тех, которые приходят извне. Соответственно, и частным компаниям не всегда имеет смысл нанимать штат, например, баллистиков, если пристрелочную задачу вполне может выполнить вуз", - привел пример эксперт.
"Те потребности, которые сегодня есть у компаний по проведению испытаний, по использованию той или иной инфраструктуры - вычислительная ли это техника или использование каких-либо лабораторий - это точно надо сделать. Если, может быть, сейчас каких-то возможностей нет, значит, мы вместе их будем создавать и с Роскосмосом, и с базовыми предприятиями, будем обсуждать с отраслевым министерством. Важно обеспечивать это и внутрикорпоративными решениями. Считаю, это было бы важным результатом нашей конференции именно практического характера", - согласился глава региона.
Дмитрий Азаров подчеркнул роль НОЦ в этой работе: "Задача НОЦ - это как раз связь науки, производства и образования. НОЦ здесь во многом и организует эту коллаборацию, совместную деятельность университетов, индустриальных партнеров. И сегодня мы разработки университетов помогаем затачивать на решение прикладных задач. Здесь усилия НОЦа приводят к определенным результатам в разных направлениях, но усилий в космической тематике нужно больше".
Напомним, в рамках заключенного между правительством региона и ГК "Роскосмос" соглашения НОЦ "Инженерия будущего" реализует проект по созданию центра поддержки развития частной космонавтики. Центр призван стать единым окном, помогающим частным компаниям получать своевременную поддержку в проведении тестов, испытаний, экспертизе, разрешительной документации для производства и эксплуатации своих разработок.
Начальник управления аэрокосмической деятельности Национальной академии наук Беларуси, заместитель руководителя Агентства по космическим исследованиям Петр Витязь подчеркнул хорошие перспективы взаимодействия НАН Беларуси в партнерстве с НОЦ "Инженерия будущего". В целом НАН Беларуси совместно с Роскосмосом выполнили 20 совместных программ, 7 из них - по космосу. Кроме того, он обратил внимание на вопрос создания единых стандартов: "Если инженеры не могут договориться на техническом языке, невозможно создать что-то совместно. Поэтому в рамках одной из программ мы выполнили программу стандартов. Создано 68 новых законодательных документов, стандартов, ГОСТов, нормативных документов, это дало возможность сегодня говорить специалистам на одном языке". *
Дмитрий Азаров напомнил о реализованном прикладном решении - комплексной системе дистанционного мониторинга, которая уже тиражируется в других регионах. "Это работающая система в Самарской области. Благодаря этой системе мы сегодня мониторим сельхозземли и можем не просто прогнозировать урожай, но и понимать, какие проблемы есть по сельзхоугодьям. Мы мониторим леса, и в первую очередь по пожарной безопасности, мониторим экологическую ситуацию, в том числе появление несанкционированных свалок", - рассказал глава региона.
Генеральный директор АО "СР СПЕЙС" Олег Мансуров в своем выступлении обратил внимание на вопрос кадрового обеспечения частных компаний отрасли, а также обозначил некоторые направления возможного сотрудничества. Компания является производителем ракет-носителей сверхлёгкого класса, малых космических аппаратов и спутниковых группировок, одна из специализаций - работа с данными, что может помочь улучшить существующие программные решения по распознаванию объектов. Губернатор выразил заинтересованность региона во взаимодействии с компанией по этому вопросу.
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