В Самаре экс-сотрудник ФССП подозревается в посредничестве во взяточничестве

Советским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГУ ФССП России по Самарской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, в ноябре 2022 г. сотрудник службы судебных приставов Самарской области получил от гражданина часть взятки в виде денег в сумме 100 тыс. руб., от ранее оговоренной общей суммы в размере 250 тыс. руб., за способствование в освобождении от уплаты исполнительного сбора по исполнительному производству.

В июне 2023 г. подозреваемый, продолжая реализацию задуманного, получил в качестве второй части взятки 150 тыс. руб. от указанного гражданина, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия "Оперативный эксперимент".

После получения денежных средств незаконная деятельность сотрудника ФССП была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Сотрудниками ОСБ ГУФССП России по Самарской области в отношении бывшего гражданского служащего назначена проверка.