Дмитрий Азаров проверил ход ремонта автодороги на участке Кротовка - Отрадный

В среду, 19 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Отрадном оценил ход ремонта участка автодороги Кротовка - Отрадный трассы Р-225 Самара-Бугуруслан.

Дорожное полотно на этом участке за более чем 10 лет эксплуатации было сильно изношено, на нем появились колеи и выбоины. Капитальная реконструкция дороги по плану должна была пройти через несколько лет, но после обращений жителей губернатор поручил выделить средства на обновление проезжей части в текущем году. Работы стартовали месяц назад в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)".

Как пояснил подрядчик, на участке порядка 12,6 км был снят старый асфальт, полностью уложен выравнивающий слой, и сейчас рабочие приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Техническая готовность объекта - 45%. По плану срок завершения работ 1 октября текущего года, но темп набран хороший, мощностей достаточно, и работы могут закончить досрочно. Глава региона поручил привести объект в порядок до конца лета.

"Обращений от людей было много, поэтому мы сегодня здесь. Этот вопрос людей волнует, значит, мы его должны решить - и, конечно, в оптимальные сроки", - подчеркнул глава региона.

Генеральный директор компании-подрядчика Дмитрий Тумаев заверил, что к 1 сентября все работы будут закончены: "Сделаем верхний слой, отработаем обочины и заменим старые знаки на новые, чтобы их было хорошо видно, сделаем разметку термопластиком. К 1 сентября все работы будут закончены, чтобы школьные маршруты пошли уже по хорошему новому покрытию".

По словам главы Кинель-Черкасского района Валерия Фролова, это был очень сложный участок между городом Отрадным и сельским поселением Кротовка: "Трафик очень большой, это сотни, тысячи машин в день. Жители ждали реконструкции этого участка, поэтому очень рады. Уже сейчас по выровненному слою ездят наши автомобилисты, благодарят губернатора за то, что оперативно решили в этом году такой сложный, капиталоемкий вопрос".

Губернатор также поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину синхронизировать работу лабораторий по проверке качества дорожного полотна с контрольно-надзорными органами, чтобы шурфы (вертикальные отверстия в дорожном полотне после выемки асфальта для проверки его качества) после проверок обязательно заделали. Если их оставить на зиму, они могут стать причиной разрушения нового покрытия. "Привлекайте общественный контроль", - отметил глава региона.

Кроме того, губернатор обратил внимание на необходимость обновить и два остановочных павильона на этом участке дороги.

В рамках рабочей поездки Дмитрий Азаров также оценил работу очистных сооружений Отрадного. Работы проводились в 2021-2022 годах, в конце прошлого года объект ввели в эксплуатацию. Реконструкция шла в рамках государственной программы Самарской области "Оздоровление Волги". Эта программа - одна из составляющих нацпроекта "Экология", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Как пояснил управляющий коммунальной сервисной компании г. Отрадный Роман Платонов, главной задачей реконструкции очистных сооружений было довести стоки до нормативных показателей, чтобы сбрасываемые стоки не загрязняли реки Большой Кинель и Волгу.

"На сегодняшний день мы имеем существенное снижение по нитратам, нитритам, они все находятся в пределах нормы. Сухой остаток отсеивается: с 17 миллиграммов на литр он упал до 3-4 мг. Показатели по сульфатам также снизились. Сейчас сбрасываемые стоки находятся в пределах допустимых концентраций", - сообщил он.

Проведена полная реконструкция резервуаров для очистки сточных вод, которые были 60-х годов постройки, заменено все оборудование, отремонтированы внутренние конструкции. Кроме того, построены здания механической очистки и доочистки, реконструирован цех механического обезвоживания осадка.

Глава региона уточнил, потребовались ли за это время на объекте гарантийные работы. По словам управляющего, проводились только плановые работы по техническому обслуживанию.

"Большая часть оборудования была в аварийном состоянии, была угроза полной остановки очистки, сейчас все работает в штатном режиме. Главная задача - это безопасность для людей, экологическая безопасность", - подчеркнул губернатор.