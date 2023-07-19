При пожаре в квартире в Чапаевске пострадала 87-летняя женщина

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Во вторник, 18 июля, в 11:58 произошел пожар на ул. Запорожская, 26 в Чапаевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.