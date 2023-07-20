На ул. Печерской в Самаре 26 человек тушили надворные постройки

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В среду, 19 июля, примерно в 20:28 произошел пожар на ул. Печерской, 44 в Советском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.