В Чапаевске женщина в ссоре нанесла ножевое ранение сожителю и вызвала "скорую" через два дня

Во вторник, 18 июля, в Чапаевске в одной из квартир дома обнаружено тело 42-летнего мужчины с колото-резаной раной в области грудной клетки.

По данному факту следственным отделом по городу Чапаевску СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что к совершению преступления причастна 41-летняя сожительница потерпевшего, которая, по версии следствия, 16 июля в ходе ссоры на почве ревности причинила мужчине ножевое ранение. За медицинской помощью она не обратилась, а "скорую помощь" вызвала только 18 июля, когда мужчина уже не подавал признаков жизни.

В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.