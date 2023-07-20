"Росгосстрах": клиенты по каско с франшизой доплачивают в среднем 24800 рублей

Порядка 30% новых клиентов "Росгосстраха", заключающих договор добровольного автострахования, выбрали в этом году вариант каско с франшизой и получили более выгодное предложение по стоимости полиса за счет готовности самостоятельно оплатить небольшую часть расходов на устранение повреждений при наступлении страхового случая. При этом на долю таких страхователей за первые пять месяцев 2023 года приходится лишь 8,5% обращений, подсчитали в Блоке урегулирования убытков страховой компании.

Средний размер оплаченного "Росгосстрахом" убытка по полисам каско с франшизой составил около 270 тыс. рублей, а доплата клиентом из собственных средств — в среднем 24800 рублей.

"Полис каско с франшизой даёт возможность его владельцу в случае ДТП обеспечить ремонт автомобиля силами страховой компании, но часть затрат клиент покрывает самостоятельно. Такие продукты стоят на 10-60% ниже, чем каско с полным покрытием — точный размер скидки зависит от типа полиса и автомобиля, — напоминает начальник управления добровольного розничного страхования "Росгосстраха" Елена Федорова. — То есть, безаварийные водители точно получают экономию на полисе, а те, кто попал в ДТП, просто лишаются скидки, поскольку ее размер обычно сопоставим с размером франшизы. При этом в случае если наш клиент в аварии является потерпевшим, а виновник установлен, доплачивать ничего не придется".

Как свидетельствует статистика "Росгосстраха", наиболее распространенная причина для обращения по полисам каско с франшизой — это классическое дорожно-транспортное происшествие с двумя или более участниками, на них приходится 35,2% страховых случаев. 23,7% заявленных убытков — последствия наезда на препятствие, 22,2% — повреждение остекления. Остальное — другие неприятности, которые могут случиться на дороге или во время стоянки.

Три четверти обращений в этом году поступило от мужчин, четверть — от женщин. Чаще всего страховые случаи по полисам каско с франшизой заявляли в "Росгосстрах" автомобилисты из Нижегородской области (23,2%), Санкт-Петербурга (17,6%) и Москвы (12,7%).

"Мы видим, что автомобилисты, оформляющие каско с франшизой, несколько иначе относятся к страхованию, чем владельцы полисов с полным покрытием. Они рассматривают страховку главным образом как защиту от крупных финансовых потерь, возможных в случае хищения или серьезного ущерба в аварии, — говорит начальник управления выплат по автострахованию "Росгосстраха" Людмила Юсова. — Понимая, что страховой случай отразится на тарифе при пролонгации, и что им придется участвовать в оплате восстановительных работ, они в меньшей степени склонны обращаться по своему полису при небольшом ущербе автомобилю: со сколами, царапинами, притертостями. Так, размер средней выплаты по всем программам добровольного автострахования за первые пять месяцев этого года составил 170 тыс. рублей, что на 37% ниже, чем аналогичный показатель для каско с франшизой".

В "Росгосстрахе" отмечают, что сегодня спрос на такие продукты растет в том числе и среди опытных и аккуратных водителей, владеющих не новыми автомобилями. Если раньше они экономили на каско, то в сегодняшней ситуации на рынке менее склонны отказываться от страховой защиты. В страховой компании рассчитывают, что до конца 2023 года число новых клиентов, оформляющих каско с франшизой, вырастет до 40%.