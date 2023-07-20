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Экология Общество

При поддержке Сбера фонд "Без рек как без рук" проведёт экологическую оценку туристических объектов Волжского бассейна

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При поддержке Сбера некоммерческий фонд "Без рек как без рук" проведёт экологическое исследование объектов туризма на трёх волжских водохранилищах — Иваньковском, Чебоксарском и Куйбышевском. Цель проекта — оценить пригодность водоёмов для отдыха и занятий спортом в наиболее популярных пляжных зонах. Исследование проводится в ходе совместной акции Сбера и фонда "Дань Волге в День Волги".

Фото: предоставлено фондом "Без рек как без рук"

Первым объектом изучения стало Куйбышевское водохранилище — крупнейшее в Евразии и третье в мире по площади. Волонтёры Сбера помогают собирать пробы воды, которые будут переданы учёным. Экологи изучат количество органических веществ, соединений меди, марганца, железа и нитритного азота, нефтепродуктов и микропластика в воде. Контроль за органическими веществами крайне важен: именно они приводят к размножению сине-зелёных водорослей, то есть к "цветению" водохранилища, что вызывает гибель рыбы и водоплавающих птиц. Кроме того, "цветущая" вода непригодна для купания и занятий спортом.

Маршрут экспедиции по Куйбышевскому водохранилищу превысит 300 километров с отбором множественных проб в 10 ключевых точках. Экспедиция стартует в Ульяновске и завершится в Казани.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"В своей ESG-стратегии Сбер особое внимание уделяет разработке и поддержке проектов, нацеленных на охрану водных ресурсов, мониторинг качества воды и сохранение биоразнообразия водоёмов. Летом нагрузка на водоёмы многократно возрастает из-за туристической активности, поэтому необходимы дополнительные исследования. Сбер и фонд "Без рек как без рук" — давние партнёры: мы уже третий год подряд проводим акцию ʺДань Волге в День Волгиʺ. Новое исследование туристических объектов Волжского бассейна будет иметь большое научно-практическое и социальное значение".

Олег Ломаков, генеральный директор фонда "Без рек как без рук":

"Мы отправляемся в эту поездку с намерением оценить, насколько пригодны водохранилища для безопасного и качественного отдыха жителей городов Поволжья. Антропогенная нагрузка на экосистему реки Волга возрастает с каждым годом, и очень важно проводить подобные исследования как можно чаще для мониторинга её состояния. Конечным благополучателем нашей научной работы станет каждый, кто в летний период отправляется один или с семьёй на отдых на берега волжских водохранилищ. Мы хотим, чтобы отдыхающие были уверены в безопасности воды для купания, ловли рыбы, водных видов спорта. Все полученные нами результаты будут переданы в соответствующие ведомства, отвечающие за экологический контроль природных ресурсов".

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