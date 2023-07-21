Врач-психотерапевт Максим Степаньков: "Психика и тело не разделены, а составляют единую систему"

Согласно статистике, каждый пятый пациент, обращающийся в поликлинику, страдает от психосоматических нарушений. Эти пациенты, у которых "ничего не обнаружено", получают лечение у врачей разных специальностей от года до трех лет и только потом обращаются к психотерапевту. Какие проявления относятся к психосоматическим нарушениям, как отражается душевное состояние на здоровье нашего тела, можно ли вылечить "психосоматику"? Об этом рассказал читателям портала "Волга Ньюс" врач-психотерапевт, руководитель клиники ПРАКСИС Максим Степаньков.

— Какое состояние правильно называть психосоматикой?

— Слово "психосоматика" часто воспринимается как сокращение словосочетания "психосоматическая болезнь". Правильней было бы говорить, что "психосоматика" — это сокращение от словосочетания "психосоматические связи". То, какое у нас настроение, на что у нас есть силы, во многом зависит от соматического состояния.

Но справедливо и обратное влияние: наше эмоциональное состояние "передается" в тело, вызывая разного рода "мышечные зажимы", напряжения, высыпания, покраснения, повышение температуры и другие симптомы. Радость, вдохновение, эмоциональный подъем тоже отражаются на функционировании тела.

Эти связи существуют всегда, а не появляются только при каких-то особых "психосоматических болезнях". У каждого человека психика и тело не разделены, а составляют единую систему, где психическое и физиологическое взаимно связаны и влияют друг на друга.

— Что можно отнести к психосоматическим нарушениям?

— Можно сказать, что психосоматические нарушения — это функциональные нарушения в теле, возникающие из-за разбалансировки системы "психосоматических связей".

Как правило, эти нарушения проявляются разнообразными симптомами, напоминающими "соматические" заболевания. Однако специальные исследования не обнаруживают специфических изменений в структуре внутренних органов и в их функциях, которые объясняли бы имеющиеся жалобы и наблюдаемые симптомы.

Самые частые психосоматические симптомы — это:

• головные боли и мигрени;

• боли в животе или других частях тела;

• мышечные боли;

• учащенное сердцебиение или боли в груди;

• повышенное артериальное давление;

• нарушения аппетита;

• частые простуды и инфекции;

• снижение сексуальной активности.

Эти соматические симптомы сопровождаются расстройствами и в психической сфере, которые выявляются гораздо реже, потому что пациенты на них не жалуются, а врачи о них не спрашивают: бессонница или сонливость, усталость и истощение, депрессия и отсутствие настроения, раздражительность, нервозность и тревога.

— Часто ли встречаются психосоматические расстройства?

— Согласно статистике, каждый пятый пациент, обращающийся в поликлинику, страдает от психосоматических нарушений. Эти пациенты, у которых "ничего не обнаружено", получают лечение у врачей разных специальностей от года до трех лет до обращения к психотерапевту.

Взволнованное состояние перед важным событием, например, собеседованием или экзаменом, у многих людей проявляется так: "живот крутит", "тошнит", "в пот бросает", "сердце колотится". В подобных ситуациях связь симптомов с источником переживаний очевидна, и человек ее осознает. Но часто люди не видят связи между событиями своей жизни (особенно если не происходит ничего "выдающегося") и психосоматическими симптомами.

И поскольку врачи не могут им помочь и даже объяснить, что с ними происходит, их беспокойство за свое здоровье усиливается и переходит в страх невыявленного и угрожающего жизни заболевания. Что подталкивает к новым обследованиям и новому лечению.

— Каков пусковой механизм психосоматических нарушений?

— Стресс — главный механизм психосоматических нарушений. Если посмотреть на список "психосоматических симптомов", вспомнить о "житейской психосоматике" — о том, что мы ощущаем перед важным событием (экзаменом, собеседованием, свиданием, полетом на самолете), то можно заметить, что все эти симптомы как-то связаны с переживанием волнения, тревоги, или другими словами — стресса.

Система реагирования на стресс — это и есть наша самая безотказная и самая древняя в эволюционной перспективе система психосоматических связей. Это — система реагирования на угрозу, которая включается еще до того, как наступает осознание того, что же нам, собственно, угрожает.

Бесспорно, очень важный эволюционный механизм, автоматическая система защиты от опасности.

Проблемы начинаются тогда, когда система перестает понимать, что считать "опасностью".

Ганс Селье, известный физиолог, исследователь стресса, определил "стресс" как

"неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование перестройки или адаптации". Подумайте, любая неопределенность, неустроенность, неуверенность в завтрашнем дне — это ведь тоже постоянные требования "подстраиваться и адаптироваться". И они тоже активируют систему стрессового ответа, а не только реально угрожающие жизни события!

Сложно однозначно определить, что может быть причиной серьезного стресса, но можно точно сказать: мы, безусловно, испытываем его, когда нам кажется, что мы никак или почти никак не контролируем происходящее с нами.

Cовсем недавно появилась новая теория, которая говорит о том, что стресс возникает в связи с общим (генерализованным) ощущением небезопасности (Generalised unsafety theory of stress, GUTS). Оказывается, что стрессовый ответ вызывают не только какие-то конкретные факторы стресса (финансовое неблагополучие, нарушенный режим труда и отдыха, недосып), а общее ощущение опасности, которое возникает в связи с разнообразными обстоятельствами, включая ощущение одиночества.

То есть не только "враг у ворот", "тигр в кустах" и тому подобное вызывают стрессовый ответ, но и чувства — то, как человек ощущает себя в своей жизни — одиноко, незащищенно, заложником обстоятельств, без возможности влиять на происходящее.

— Как возникают психосоматические симптомы?

— Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим, как устроена система "стрессового реагирования".

В мозге есть область — лимбическая система, или "эмоциональный мозг", как её иногда называют. Часть лимбической системы, которая нас интересует — это миндалина, нейронная структура в форме миндального ореха. Миндалина связана с автономной нервной системой — зоной ствола мозга ("рептильным мозгом"), автоматически регулирующей реакции мышц, сердца и желез, и с гипоталамусом — нейронной структурой в основании лимбической области, которая управляет выделением в кровоток адреналина и других гормонов.

Если что-то воспринимается как стресс, миндалина посылает сигнал в гипоталамус, который посылает сигнал дальше, в надпочечники, которые уже выбрасывают в кровоток гормоны стресса — адреналин и кортизол. Под действием этих гормонов увеличивается кровяное давление, уровень сахара в крови, учащается дыхание, сердцебиение, возникает потливость, пищеварительная активность блокируется, расслабляется мочевой пузырь. Дополнительно кортизол подавляет систему иммунного ответа и уменьшает концентрацию в крови серотонина, "гормона радости".

Если мы теперь сравним перечисленные эффекты с основными психосоматическими симптомами, то увидим, что большинство из них — это и есть следствие активации "стрессового ответа". Физические симптомы — результат воздействия гормонов кортизола и адреналина на тело, психические — следствие снижения серотонина, а частая подверженность простудным заболеваниям — из-за подавления иммунного ответа кортизолом.

Лимбическая система и "система стрессового ответа" — это очень древние структуры и действуют "на автомате", как дыхание и сердцебиение. То есть, реакция на стресс наступает до того, как мы поняли, что же его вызывает, также, как мы не думаем о том, как мы дышим, или как бьется наше сердце.

Другими словами, дело обстоит не так, что когда вы видите что-то страшное, то чувствуете страх и убегаете. Видя что-то, вы начинаете убегать, если включилась система реагирования на стресс, поскольку ваше сердце начинает биться и адреналин распространяется по телу. И лишь потом у нас появляется возможность понять, что же вызвало такую реакцию.

В случае с психосоматическими нарушениями проследить "причинно-следственную" связь не так просто, потому что "очевидной" причины может и не быть, и вся эта реакция постоянно запускается из-за общего переживания "небезопасности" и даже чувства одиночества.

— Как лечить психосоматические нарушения?

— Общие принципы помощи при психосоматических расстройствах такие: нужно подействовать на все факторы, которые их вызывают и поддерживают.

Биологический фактор. Нормализовать нейромедиаторный обмен с помощью медикаментов, попробовать разомкнуть "порочный круг стресса", чтобы "древние мозговые структуры" перестали давать сигнал выбрасывать в кровоток кортизол и адреналин.

Психологический фактор. Помочь человеку научиться наблюдать за своими чувствами, начать их различать, называть и проживать. Это очень важно, поскольку было замечено, что людям, страдающим от психосоматических нарушений, трудно понимать и выражать свои эмоции и неприятно говорить о том, что они чувствуют.

Существуют люди, и их немало, которые привыкли хранить все свои чувства в себе, "не выносить сор из избы". Такое отношение к своим переживаниям приводит к тому, что люди не замечают, что они расстроены, устали, перенапряглись, они не уходят из травмирующих обстоятельств, поскольку привыкли не обращать внимания на чувства.

Научиться замечать и называть свои чувства — это первый шаг. Дальше нужно помочь человеку начать видеть взаимосвязи между своими чувствами, мыслями и поведением. Нужно понять, что человек "воспринимает" опасным, чего пытается избежать, часто действуя себе во вред, и научиться, зная о своих чувствах, выражать их и действовать по-другому. Поскольку без этого распознавания, на подсознательном уровне "беспокойство и неудовольствие" будут сигнализировать о "небезопасности" и запускать стрессовый ответ, который будет приводить к истощению и переживанию неудовольствия, что, в свою очередь, снова будет приводить к стрессовому ответу. И так по кругу.

Социальный фактор. Поскольку чувство одиночества способно быть важным стрессовым фактором, важно помочь человеку научиться не испытывать тревогу и опасность в социальных взаимодействиях. На психологических группах люди учатся общаться без страха, свободно и обретают уверенность в себе.

Как видите, помощь при психосоматических нарушениях — не на "раз-два", но при согласованной работе специалистов и желании пациента часто удается добиться хороших результатов. Лечить психосоматические проявления — как исправлять произношение или осанку — это процесс, подразумевающий регулярную тренировку, обучение новым навыкам.

— Можно ли вылечить психосоматические нарушения только таблетками?

— Вылечить нельзя, поскольку таблетками мы можем воздействовать только на один компонент. Благодаря медикаментам, мы можем существенно снизить уровень тревоги, вызвать медикаментозное расслабление. Но медикаменты не изменят "мысленных привычек" и "шаблонов реагирования". То, что было опасным и вызывало тревогу, продолжит восприниматься таким же, хоть и будет переживаться с меньшей интенсивностью.

— Можно ли вылечить психосоматические расстройства только "психологией"?

— Психологическая помощь хоть и направлена "на причины", на изменение чувств, мыслей, поведения, на переоценку существующих установок, на некоторые из причин, а именно биологические, повлиять не может. В возникновении психосоматических расстройств нельзя отрицать роль индивидуальной врожденной реактивности и чувствительности, которая как раз и находится на биологическом уровне. В этом случае сочетание медикаментов и психологической помощи будут хорошо дополняющими друг друга методами.