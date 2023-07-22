Тело мужчины извлечено из Волги у Тольятти

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В пятницу, 21 июля, в 22:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что очевидцы извлекли тело мужчины из реки Волга в районе Тольятти, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.