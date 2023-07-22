Тело мужчины извлечено из Волги у Тольятти

В пятницу, 21 июля, в 22:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что очевидцы извлекли тело мужчины из реки Волга в районе Тольятти, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В чрезвычайной службе уточнили, что личные данные погибшего устанавливаются.
Выясняются обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!