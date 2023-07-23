АвтоВАЗ переименовал приобретенный банк в "Авто финанс банк"

АвтоВАЗ переименовал новоприобретенный "РН банк" в "Авто финанс банк", следует из раскрытия информации финансовой организации.

Напомним, сделка по приобретению 100% акций РН банка у холдинговой компании BARN B.V. была закрыта в июне 2023 года.

"Утвердить новую редакцию устава банка….и изменение наименования банка на следующее:

Полное фирменное наименование банка:

— на русском языке: Акционерное общество "Авто Финанс Банк";

— на английском языке: Joint Stock Company "Auto Finance Bank".

Сокращенное фирменное наименование Банка:

— на русском языке: АО "Авто Финанс Банк";

— на английском языке: JSC "Auto Finance Bank", — говорится в сообщении.

Также АвтоВАЗ досрочно прекратил полномочия всех действующих членов совета директоров банка и определил новый количественный состав в количестве девяти членов. Информация о том, кто вошел в совет директоров, не разглашается.