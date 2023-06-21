АвтоВАЗ приобрел банк BARN B.V.

АвтоВАЗ закрыл сделку по приобретению 100% акций РН банка у холдинговой компании BARN B.V., пишет interfax.ru.

Напомним, что итальянской группе UniCredit через дочерний Юникредит банк принадлежит 40% в BARN B.V., еще по 30% у французской Renault и японской Nissan Motor. В конце прошлого года партнеры приняли решение продать 100% акций РН банка группе АвтоВАЗ, сделка получила разрешение президента РФ.

Бизнес-профиль РН банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам 2021 г. банк занимал 56-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 116,2 млрд рублей. Собственные средства кредитной организации на конец 2021 года составляли 27 млрд рублей.

После начала спецоперации на территории Украины Renault и Nissan приняли решение уйти из России и передать свои активы в собственность российского ФГУП "НАМИ". UniCredit также рассматривает возможность ухода из России.