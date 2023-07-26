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Веб как приложение: Сбер внедрил быстрый доступ в веб-версию СберБанк Онлайн со смартфона

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вход в веб-версию СберБанк Онлайн на смартфоне стал таким же удобным, как и в приложение. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Это стало возможным благодаря технологиям PWA (Progressive Web Application) и WebAuthn (Web Authentication). Они позволяют клиентам добавить ярлык сайта СберБанк Онлайн на рабочий стол и использовать его как приложение — без вкладок браузера, адресной строки, панели управления и с быстрым доступом по лицу или отпечатку пальца.

"У PWA-приложений масса преимуществ. Их не нужно размещать в сторах, а установить можно напрямую с сайта компании. PWA позволяют загружать только нужные страницы сайта, что делает их легковесными аналогами нативных приложений. Что касается СберБанк Онлайн, думаю, новую опцию особенно оценят владельцы iOS-устройств, ведь теперь они смогут пользоваться веб-версией как приложением, при этом для его установки не понадобится идти в офис банка. Большинство наших клиентов заходят в веб-версию СберБанк Онлайн со смартфона, и мы продолжаем развивать нашу систему интернет-банкинга, чтобы обеспечить каждому пользователю — неважно, iOS у него или Android, — лучший клиентский опыт", — рассказала Ксения Баринова, директор дивизиона "СберБанк Онлайн" Сбербанка.

Добавить ярлык веб-версии СберБанк Онлайн можно на рабочий стол телефона: достаточно зайти с мобильного устройства на сайт online.sberbank.ru и следовать подсказке в верхней части экрана. На устройствах с iOS рекомендуем устанавливать ярлык в Safari, а на Android-смартфонах — в Google Chrome.

Настроить быстрый вход можно при обычном входе в веб-версию СберБанк Онлайн — смартфон сам предложит такой вариант, если его поддерживает браузер.

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