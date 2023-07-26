Энергетики сообщили о работах с 26 июля по 4 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
26.07.2023 года с 12-00 до 16-00 местного времени:
Сызранский район
с. Уваровка (полностью)
26.07.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район
с. Н. Санчелеево (ул. Советская; Красноармейская; Комсомольская; ул. Бузыцкого; ул. Солнечная; ул. Ефросинина; ул. Луговая; ул. Горького, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Чапаева, ул. Северная, ул. Заречная, ул. Специалистов, ул. Кирова, ул. Кудашева, СНТ Союз, ул. Вишневая, ул. Придорожная);
с. Новая Васильевка (полностью)
26.07.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район
с. Шелехметь (ул. Озерная д. 4-32, ул. Шоссейная д. 2-34 (четная сторона), магазин ИП Береговская)
26.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени
Сергиевский район
с. Студеный Ключ (полностью)
27.07.2023 года с 09-00 до 11-00 (местного времени)
Алексеевский район
п.Авангард: ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Октябрьская, ул. Мостовая, ул. Рабочая,
ул. Советская, ул. Восточная, ул. Луговая, ул. Черемушки, ул. Придорожная
27.07.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район
с. Н. Санчелеево (ул. Кудашева, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Заречная ул. Бузыцкого ул. Вишневая ул. Советская; ул. Придорожная, тех.проезд);
с. Новая Васильевка (полностью)
27.07.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район
с. Подстепки (ул. Кленовая, ул. Летняя, ул. Лесная, ул. Сосновая, ул. Еловая, пер. Цветной, пер. Сенной)
27.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени
Клявлинский район
с.Новый Маклауш
27.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени
Клявлинский район
д. Новый Козбулат
27.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени
Клявлинский район
с. Петровка
27.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени
Клявлинский район
ст.Клявлино
27.07.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени
Красноярский район
с. Старосемейкино (ул. Кооперативная, Водный переулок)
27.07.2023 года с 12-00 до 16-00 местного времени
Исаклинский район
Мордово-Ишуткино (Первомайская, Советская, Центральная, Партизанская, Полевая).
27.07.2023 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 местного времени
Шенталинский район
Сухарь Матак (ул. Лесная, Нагорная, Ворошилова, Центральная).
27.07.2023 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 местного времени
Шенталинский район
Новое Якушкино (: ул. Заречная, Школьная Центральная, Лесная,).
27.07.2023 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 местного времени
Шенталинский район
Самсоновка (ул. Ленинская, Болотная, Первомайская, Партизанская, Заречная).
27.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени
Сергиевский район
с. Чекалино (полностью).
27.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени
Сергиевский район
с. Отрада (полностью).
27.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени
Сергиевский район
с. Студеный Ключ (полностью).
27.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени
Сергиевский район
Рыбопитомник (полностью).
27.07.2023 года −31.07.2023 года с 10-00 до 15-00 местного времени.
Пестравский район
с.Тепловка (полностью)
27.07. 2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени.
Красноармейский район
с. Кр. Ивановка (ул. Центральная)
27.07.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени.
Красноармейский район
п. Кочетковский, п. Новая Вязовка, п. Карагай (полностью)
27.07.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени.
Большечерниговский район
с. Августовка (ул. С. Шереметьевой)
27.07.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени.
Большечерниговский район
п. Новый Камелик (ул. Заречная, ул. Зеленая)
27.07.2023 года с 09-00 до 14-00 местного времени.
Хворостянский район
с. Владимировка (ул. В. Суркова)
28.07.2023 года с 09-00 до 14-00 (местного времени)
Алексеевский район
п.Ильичевский: ул. Промышленная, ул. Рабочая, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Совхозная
п.Сухая Ветлянка: ул. Луговая, ул. Лесная
28.07.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район
с. Н. Санчелеево (ул. Кудашева, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Заречная ул. Бузыцкого ул. Вишневая ул. Советская; ул. Придорожная, тех.проезд);
с. Новая Васильевка (полностью).
28.07.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени
Красноярский район
с. Старосемейкино (ул. Рабочая, ул. Лесная).
28.07.2023 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 местного времени
Исаклинский район
Малое Ишуткино (ул. Центральная, Заречная,).
28.07.2023 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 местного времени
Исаклинский район
Малое Микушкино (ул. Первомайская, Октябрьская, Молодежная, Комсомольская).
28.07.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени
Сергиевский район
с. К. Аделяково
28.07.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени
Сергиевский район
с. Ендурайкино
28.07.2023 года с 09-00 до 14-00 местного времени.
Хворостянский район
с. Орловка (ул. Лесная, ул. Набережная)
28.07.2023 года с 09-00 до 14-00 местного времени.
Хворостянский район
п. Приовражный (ул. Новая, ул. Центральная)
28.07.2023 года с 09-00 до 16-00 местного времени.
Хворостянский район
п. Прогресс (ул. Целинная, ул. Центральная, ул. Строительная, ул. Специалистов, ул. Зелёная)
28.07.2023 года с 09-00 до 14-00 местного времени.
Хворостянский район
с. Абашево (ул. Пролетарская, ул. Набережная, ул. Молодёжная, ул. Озёрная, ул. Степная, ул. Братьев Грязновых, ул. Орловская)
01.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени
Красноярский район
с. Старосемейкино (ул. Рабочая, Водный переулок).
02.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени
Красноярский район
с. Старосемейкино (ул. Рабочая, ул. Лесная).
02.08.2023 года с 08-00 до 20-00 (местного времени):
Ставропольский район
с. Выселки, ООО "Колос, ж/м "Чистые пруды", ж/м "Березовский" (полностью).
02.08.2023 года с 08-00 до 10-00 (местное время) и с 18-00 до 20-00 (местное время):
Ставропольский район
с. Н. Васильевка (полностью), с. Н. Санчелеево (ул. Советская; Красноармейская; Комсомольская; ул. Бузыцкого; ул. Солнечная; ул. Ефросинина; ул. Луговая; ул. Горького, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Чапаева; ул. Северная; ул. Заречная, ул. Специалистов, ул. Кирова, ул. Кудашева, СНТ Союз, СНТ Строитель, НСТ Дружба, СНТ Новая Васильевка, ул. Вишневая, ул. Придорожная)
02.08.2023 года с 11-30 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район
с. Хрящевка (ул. Полевая; ул. Новая; ул. Куйбышева; ул. Школьная; ул. Набережная; ул. Советская; ул. Калинина; ул. Мира; ул. Кирова; ул. Ленина; ул. Ставропольская; ул. Лесная; ул. Ст. Разина; ул. Самарская; ул. Победы; ул. Береговая; ул. Рыбацкая; ул. Морская; ул. Спортивная; ул. Хрящевская).
03.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени
Красноярский район
с. Старосемейкино (ул. Кооперативная, Водный переулок)
04.08.2023 года с 11-30 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район
с. Нижнее Санчелеево (ул. Горького, ул. Чапаева, ул. Бузыцкова, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Северная, ул. Красноармейская);
с. Верхнее Санчелеево (ул. Северная, ул. Пушкина, ул. Пирогова, ул. Южная, ул. Полевая).
04.08.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район
с. Лопатино (полностью).
04.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени
Красноярский район:
с. Старосемейкино (ул. Рабочая, ул. Лесная).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.