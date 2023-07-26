Энергетики сообщили о работах с 26 июля по 4 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

26.07.2023 года с 12-00 до 16-00 местного времени:

Сызранский район

с. Уваровка (полностью)

26.07.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Н. Санчелеево (ул. Советская; Красноармейская; Комсомольская; ул. Бузыцкого; ул. Солнечная; ул. Ефросинина; ул. Луговая; ул. Горького, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Чапаева, ул. Северная, ул. Заречная, ул. Специалистов, ул. Кирова, ул. Кудашева, СНТ Союз, ул. Вишневая, ул. Придорожная);

с. Новая Васильевка (полностью)

26.07.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район

с. Шелехметь (ул. Озерная д. 4-32, ул. Шоссейная д. 2-34 (четная сторона), магазин ИП Береговская)

26.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район

с. Студеный Ключ (полностью)

27.07.2023 года с 09-00 до 11-00 (местного времени)

Алексеевский район

п.Авангард: ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Октябрьская, ул. Мостовая, ул. Рабочая,

ул. Советская, ул. Восточная, ул. Луговая, ул. Черемушки, ул. Придорожная

27.07.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Н. Санчелеево (ул. Кудашева, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Заречная ул. Бузыцкого ул. Вишневая ул. Советская; ул. Придорожная, тех.проезд);

с. Новая Васильевка (полностью)

27.07.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Подстепки (ул. Кленовая, ул. Летняя, ул. Лесная, ул. Сосновая, ул. Еловая, пер. Цветной, пер. Сенной)

27.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район

с.Новый Маклауш

27.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район

д. Новый Козбулат

27.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район

с. Петровка

27.07.2023 года с 8-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район

ст.Клявлино

27.07.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Старосемейкино (ул. Кооперативная, Водный переулок)

27.07.2023 года с 12-00 до 16-00 местного времени

Исаклинский район

Мордово-Ишуткино (Первомайская, Советская, Центральная, Партизанская, Полевая).

27.07.2023 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район

Сухарь Матак (ул. Лесная, Нагорная, Ворошилова, Центральная).

27.07.2023 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район

Новое Якушкино (: ул. Заречная, Школьная Центральная, Лесная,).

27.07.2023 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район

Самсоновка (ул. Ленинская, Болотная, Первомайская, Партизанская, Заречная).

27.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район

с. Чекалино (полностью).

27.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район

с. Отрада (полностью).

27.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район

с. Студеный Ключ (полностью).

27.07.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район

Рыбопитомник (полностью).

27.07.2023 года −31.07.2023 года с 10-00 до 15-00 местного времени.

Пестравский район

с.Тепловка (полностью)

27.07. 2023 года с 09-00 до 17-00 местного времени.

Красноармейский район

с. Кр. Ивановка (ул. Центральная)

27.07.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени.

Красноармейский район

п. Кочетковский, п. Новая Вязовка, п. Карагай (полностью)

27.07.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени.

Большечерниговский район

с. Августовка (ул. С. Шереметьевой)

27.07.2023 года с 09-00 до 15-00 местного времени.

Большечерниговский район

п. Новый Камелик (ул. Заречная, ул. Зеленая)

27.07.2023 года с 09-00 до 14-00 местного времени.

Хворостянский район

с. Владимировка (ул. В. Суркова)

28.07.2023 года с 09-00 до 14-00 (местного времени)

Алексеевский район

п.Ильичевский: ул. Промышленная, ул. Рабочая, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Совхозная

п.Сухая Ветлянка: ул. Луговая, ул. Лесная

28.07.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Н. Санчелеево (ул. Кудашева, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Заречная ул. Бузыцкого ул. Вишневая ул. Советская; ул. Придорожная, тех.проезд);

с. Новая Васильевка (полностью).

28.07.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Старосемейкино (ул. Рабочая, ул. Лесная).

28.07.2023 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 местного времени

Исаклинский район

Малое Ишуткино (ул. Центральная, Заречная,).

28.07.2023 года с 09-00 до 10-00, с 15-00 до 16-00 местного времени

Исаклинский район

Малое Микушкино (ул. Первомайская, Октябрьская, Молодежная, Комсомольская).

28.07.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район

с. К. Аделяково

28.07.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район

с. Ендурайкино

28.07.2023 года с 09-00 до 14-00 местного времени.

Хворостянский район

с. Орловка (ул. Лесная, ул. Набережная)

28.07.2023 года с 09-00 до 14-00 местного времени.

Хворостянский район

п. Приовражный (ул. Новая, ул. Центральная)

28.07.2023 года с 09-00 до 16-00 местного времени.

Хворостянский район

п. Прогресс (ул. Целинная, ул. Центральная, ул. Строительная, ул. Специалистов, ул. Зелёная)

28.07.2023 года с 09-00 до 14-00 местного времени.

Хворостянский район

с. Абашево (ул. Пролетарская, ул. Набережная, ул. Молодёжная, ул. Озёрная, ул. Степная, ул. Братьев Грязновых, ул. Орловская)

01.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Старосемейкино (ул. Рабочая, Водный переулок).

02.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Старосемейкино (ул. Рабочая, ул. Лесная).

02.08.2023 года с 08-00 до 20-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Выселки, ООО "Колос, ж/м "Чистые пруды", ж/м "Березовский" (полностью).

02.08.2023 года с 08-00 до 10-00 (местное время) и с 18-00 до 20-00 (местное время):

Ставропольский район

с. Н. Васильевка (полностью), с. Н. Санчелеево (ул. Советская; Красноармейская; Комсомольская; ул. Бузыцкого; ул. Солнечная; ул. Ефросинина; ул. Луговая; ул. Горького, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Чапаева; ул. Северная; ул. Заречная, ул. Специалистов, ул. Кирова, ул. Кудашева, СНТ Союз, СНТ Строитель, НСТ Дружба, СНТ Новая Васильевка, ул. Вишневая, ул. Придорожная)

02.08.2023 года с 11-30 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Хрящевка (ул. Полевая; ул. Новая; ул. Куйбышева; ул. Школьная; ул. Набережная; ул. Советская; ул. Калинина; ул. Мира; ул. Кирова; ул. Ленина; ул. Ставропольская; ул. Лесная; ул. Ст. Разина; ул. Самарская; ул. Победы; ул. Береговая; ул. Рыбацкая; ул. Морская; ул. Спортивная; ул. Хрящевская).

03.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район

с. Старосемейкино (ул. Кооперативная, Водный переулок)

04.08.2023 года с 11-30 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Нижнее Санчелеево (ул. Горького, ул. Чапаева, ул. Бузыцкова, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Северная, ул. Красноармейская);

с. Верхнее Санчелеево (ул. Северная, ул. Пушкина, ул. Пирогова, ул. Южная, ул. Полевая).

04.08.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район

с. Лопатино (полностью).

04.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Рабочая, ул. Лесная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.