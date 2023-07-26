Банк "Союз" переименован в Ингосстрах Банк

Банк "Союз" получил новое имя — Ингосстрах Банк. Ребрендинг подчеркивает "семейную связь", поскольку банк давно является частью большой экосистемы Ингосстраха — Инго. Решение о переименовании было принято наблюдательным советом в конце мая этого года, сообщили в пресс-службе банка.
Банк "Союз" стабильно работал под собственным брендом на протяжении 30 лет, оставаясь частью ГК "Ингосстрах". В 2021 году банк стал оператором программы лояльности "Ингосстрах Бонус". Активно выпускаемые им карты "Ингосстрах Бонус" Digital продаются в цифровых каналах и офисах "Ингосстраха", а также в офисах банка.
"Что такое бренд "Ингосстрах"? Это 75 лет на рынке, это одна из наиболее финансово устойчивых организаций в России. И теперь, когда Ингосстрах Банк стал частью этого сильного бренда, мы сможем предоставлять выгодные предложения и максимально удобный сервис еще большему пулу клиентов", — отметил председатель правления банка Станислав Даныш.
У клиента должна складываться цельная картина взаимодействия с финансовой группой Ингосстраха, включающей страхование, пенсионные и инвестиционные фонды, клиники и большое количество партнерских организаций, уверены в компании.
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