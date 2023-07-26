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Общество

Итоги обсуждений по нормативу парковок: сократить нельзя строить

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре подвели итоги общественных обсуждений по поводу изменения нормативов по парковкам в новостройках. В итоге "против" высказались 346 человек, "за" - 527.

Фото: скриншот с видео

Напомним, речь идет о расчете количества машиномест при строительстве дома не на квартиру, а исходя из площади жилья - 100 кв. метров. Соответствующие изменения необходимо внести в Правила землепользования и застройки Самары. Обсуждения проекта проходили с 6 по 27 июля.

Из тех, кто высказывался против нововведений, часто аргументировали позицию указанием на острую нехватку парковок в текущих условиях, уже построенных домах, что приводит к хаотичной "оккупации" машинами дворов, газонов и детских площадок, в том числе на соседних территориях.

Кроме того, самарцы вносили свои предложения относительно нормативов машиномест. Так, предлагалось предусматривать парковку на каждую квартиру любого метража или по площади, но в сторону уменьшения - чаще до 30-40 кв. метров.

Среди сторонников внесения изменений много названий строительных компаний и аффилированных им лиц: ООО "Специализированный застройщик "Династия-2", ООО "Сокол-2", ООО "Специализированный застройщик "Донстрой" и другие связанные с ГК "Новый Дон" общества, ООО "Специализированный застройщик "Трансгруз" и прочие. Большинство мнений никак не поясняются, лишь единицы приводят доводы в пользу нового норматива.

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