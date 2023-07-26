Итоги обсуждений по нормативу парковок: сократить нельзя строить

В Самаре подвели итоги общественных обсуждений по поводу изменения нормативов по парковкам в новостройках. В итоге "против" высказались 346 человек, "за" - 527.
Напомним, речь идет о расчете количества машиномест при строительстве дома не на квартиру, а исходя из площади жилья - 100 кв. метров. Соответствующие изменения необходимо внести в Правила землепользования и застройки Самары. Обсуждения проекта проходили с 6 по 27 июля.
Из тех, кто высказывался против нововведений, часто аргументировали позицию указанием на острую нехватку парковок в текущих условиях, уже построенных домах, что приводит к хаотичной "оккупации" машинами дворов, газонов и детских площадок, в том числе на соседних территориях.
Кроме того, самарцы вносили свои предложения относительно нормативов машиномест. Так, предлагалось предусматривать парковку на каждую квартиру любого метража или по площади, но в сторону уменьшения - чаще до 30-40 кв. метров.
Среди сторонников внесения изменений много названий строительных компаний и аффилированных им лиц: ООО "Специализированный застройщик "Династия-2", ООО "Сокол-2", ООО "Специализированный застройщик "Донстрой" и другие связанные с ГК "Новый Дон" общества, ООО "Специализированный застройщик "Трансгруз" и прочие. Большинство мнений никак не поясняются, лишь единицы приводят доводы в пользу нового норматива.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".