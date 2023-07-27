Николай Ренц отчитался перед жителями Тольятти

В прошедший вторник, 25 июля, в технопарке "Жигулевская долина" собрался актив тольяттинского городского сообщества, чтобы принять участие в стратегических сессиях, посвященных трем основным направлениям развития муниципалитета: экономике, социальной сфере и городской среде. Плодотворная работа секций с докладами, дискуссиями, спорами была завершена публичным отчетом главы Тольятти Николая Ренца о реализации муниципальной стратегии социально-экономического развития города до 2030 года.

Пять лет назад был утвержден этот документ, в котором были расписаны основные направления движения города на ближайшие годы. Однако, жизнь внесла серьезные коррективы в утвержденные долгосрочные планы. "Мы пережили пандемию, сейчас находимся в очень сложной геополитической ситуации. Нам приходится сталкиваться с огромным количеством вызовов. Изменились наши возможности: в чем-то уменьшились, а в чем-то серьёзно расширились", — пояснил глава Тольятти.

Сегодня стратегия требует основательных корректировок, учитывая уже реализованные проекты и пожелания горожан.

Что было

За прошедшую пятилетку в Тольятти сделано немало. Построено и отремонтировано 97 километров автомобильных дорог. Приобретено 69 новых автобусов и 17 троллейбусов. Построено четыре детских сада, 27 спортивных объектов, две поликлиники и новый инфекционный корпус в городской клинической больнице № 5. Завершена реконструкция первой очереди набережной Автозаводского района. Активно ведется капитальный ремонт ее второго участка. Запущена скоростная электричка "Ласточка", которая позволяет за два часа добраться из Нового города до центра Самары. 1889 молодых семей получили субсидии для приобретения жилья. Ликвидировано 80 свалок на территории муниципалитета. Благоустроено 116 общественных пространств и 383 двора. Всего в городскую инфраструктуру с 2018 года инвестировано муниципалитетом 18 млрд рублей.

Что будет

В планах на обозримое будущее много проектов, которые должны улучшить жизнь тольяттинцев. Ключевые из них направлены на развитие транспортной инфраструктуры. Это и завершение строительства Климовского моста, и сотни километров новых дорог. Крупный проект - реконструкция транспортной развязки на пересечении Московского проспекта и Приморского бульвара. Новая развязка избавит обитателей тольяттинских пригородов от многочасовых ожиданий в автомобильных пробках.

Глава города выразил надежду, что в самом скором времени Тольятти сможет расширить свои границы и шагнуть за Московский проспект, проложив новую улицу Фермерскую.

Жители новых кварталов с нетерпением ожидают завершения строительства крупнейшей в губернии школы на 1600 мест в 20 квартале Тольятти. Первых учеников образовательное учреждение должно принять уже в новом учебном году. А следом город приступит к возведению еще двух новых школ.

Серьезные проекты имеются и у градообразующих предприятий Тольятти. АвтоВАЗ в 2023 г. собирается выпустить 400 тыс. автомобилей, а в следующем даже побить рекорды производительности советских времен — 1 млн машин. Одна индексация зарплат заводчанам была сделана с 1 июля; вторую, по словам Николая Альфредовича, ожидают в августе. К концу года средняя зарплата линейного персонала на Волжском автозаводе должна составить 70 тыс. рублей.

ТОАЗ с начала проведения СВО вынужден был прекратить поставки своей продукции по аммиакопроводу Тольятти - Одесса. Однако предприятие выстраивает новые логистические маршруты: в минувшем году закупило почти тысячу специальных железнодорожных цистерн для транспортировки аммиака, а в ближайших планах компании — приобрести три судна-аммиаковоза.

Сохранить население

Одна из наиболее серьезных проблем Тольятти, озвученных в докладе — демографическая. Некогда называвшийся самым молодым городом СССР сегодня Автоград стремительно стареет. А значит - теряет трудовые ресурсы. За пять лет численность населения Тольятти сократилась более чем на 30 тыс. человек. Если в 2017 г. в городе проживало 707 тыс. человек, то в 2023 — уже 674 тысяч. И хотя, по данным статистики, после завершения эпидемии коронавируса показатель смертности в муниципалитете ощутимо понизился, все равно в Тольятти ежегодно умирает больше людей, чем появляется на свет. А нового пика рождаемости, как отметил Николай Ренц, городу ждать придется еще долго — до 2037–2038 года.

Ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал уверен, что один из способов привлечения в город молодежи — дать возможность юношам и девушкам получать не только качественное образование, но и места в общежитии. "Другие города, как насосы, вытягивают молодежь из Тольятти. В Самаре сегодня имеется около 15 тысяч мест в общежитиях, а у нас — только 750", — поясняет ректор ТГУ.

Поэтому, по мнению Михаила Криштала, требуется построить в Тольятти вторую очередь международного межвузовского кампуса, вслед за Самарой. Ректор опорного вуза предлагает сделать это в очень привлекательном месте — на территории Прибрежного парка, между улицей Спортивной и набережной Автозаводского района.

Подводя итоги пятилетней работы, глава Тольятти сказал, что сегодня перед местными властями стоит задача по максимуму оповестить жителей города как об уже проделанной работе, так и о планах дальнейшего развития, чтобы далее двигаться вперед, учитывая пожелания и предложения тольяттинцев. Предложения по корректировке Стратегии принимаются с 25 июля по 10 августа 2023 г. на электронный адрес dak@tgl.ru.