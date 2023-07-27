16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Упрощенная фиксация ущерба и краткосрочные полисы: в РСА рассказали о будущем ОСАГО Самые крепкие зубы – у жительниц Северного Кавказа и Костромы: аналитика ВСК и Зуб.ру Каждый пятый автомобилист попадал в ДТП в пробке ВСК застраховала автомобили ФКП "Аэропорты Севера" Сотрудница ВСК представляет Россию на конкурсе красоты "Миссис Земной Шар-2023"

Страхование Финансы

ВСК выплатила первое возмещение в рамках онлайн урегулирования по ОСАГО

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК выплатил первую компенсацию за ДТП по ОСАГО, оформленное в электронном формате. С момента ДТП до выплаты компенсации прошло менее суток. В ВСК дистанционное урегулирование в автогражданке заработало сразу с даты вступления в силу соответствующих поправок в закон.

Первым автолюбителем, который воспользовался дистанционным урегулированием ОСАГО, стал 36-летний житель Астраханской области. Весь процесс оформления страхового события занял у него не более 20 минут, а самому застрахованному не пришлось ехать в офис компании и заполнять бумажные документы. Для оформления страхового случая клиент ВСК предоставил электронный европротокол, а также осуществил фотофиксацию через портал Госуслуги.

Для оценки ущерба ВСК использовала фотографии, которые клиент осуществил во время фотофиксации ДТП и оформления электронного европротокола. Компания рассчитала сумму компенсации и после получения согласия застрахованного — произвела выплату.

"Меньше суток прошло с момента ДТП до выплаты денежных средств. И, конечно, рад, что никуда не нужно было ехать. Уверен, что сервис будет популярен у водителей, уже рассказал всем своим друзьям, товарищам и коллегам. Сразу сказал им, чтобы не боялись, оформляли, ведь есть вся подробная инструкция, где рассказывают, что делать. И, конечно, рад, что никуда не нужно было ехать", — отметил Тарас Вовк, первый автомобилист, оформивший дистанционное урегулирование ОСАГО.

"Цифровая трансформация является важной частью стратегии развития ВСК. Наша цель — не просто соответствовать рыночным трендам, но и формировать их самим. Нововведение позволяет сэкономить время, да и в целом значительно упростит процесс для автовладельца. Кроме того, за счет интеграции нашей информационной системы с порталом Госуслуг минимизируется риск ошибок при оформлении документов. По нашим оценкам, доля онлайн урегулирования в ОСАГО может достигнуть 50% в следующем году", — отметил Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.

Согласно вступившему в силу 15 июля законопроекту, страховщики обязаны запустить сервис не позднее 1 января 2025 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6