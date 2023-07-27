ВСК выплатила первое возмещение в рамках онлайн урегулирования по ОСАГО

Страховой Дом ВСК выплатил первую компенсацию за ДТП по ОСАГО, оформленное в электронном формате. С момента ДТП до выплаты компенсации прошло менее суток. В ВСК дистанционное урегулирование в автогражданке заработало сразу с даты вступления в силу соответствующих поправок в закон.
Первым автолюбителем, который воспользовался дистанционным урегулированием ОСАГО, стал 36-летний житель Астраханской области. Весь процесс оформления страхового события занял у него не более 20 минут, а самому застрахованному не пришлось ехать в офис компании и заполнять бумажные документы. Для оформления страхового случая клиент ВСК предоставил электронный европротокол, а также осуществил фотофиксацию через портал Госуслуги.
Для оценки ущерба ВСК использовала фотографии, которые клиент осуществил во время фотофиксации ДТП и оформления электронного европротокола. Компания рассчитала сумму компенсации и после получения согласия застрахованного — произвела выплату.
"Меньше суток прошло с момента ДТП до выплаты денежных средств. И, конечно, рад, что никуда не нужно было ехать. Уверен, что сервис будет популярен у водителей, уже рассказал всем своим друзьям, товарищам и коллегам. Сразу сказал им, чтобы не боялись, оформляли, ведь есть вся подробная инструкция, где рассказывают, что делать. И, конечно, рад, что никуда не нужно было ехать", — отметил Тарас Вовк, первый автомобилист, оформивший дистанционное урегулирование ОСАГО.
"Цифровая трансформация является важной частью стратегии развития ВСК. Наша цель — не просто соответствовать рыночным трендам, но и формировать их самим. Нововведение позволяет сэкономить время, да и в целом значительно упростит процесс для автовладельца. Кроме того, за счет интеграции нашей информационной системы с порталом Госуслуг минимизируется риск ошибок при оформлении документов. По нашим оценкам, доля онлайн урегулирования в ОСАГО может достигнуть 50% в следующем году", — отметил Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.
Согласно вступившему в силу 15 июля законопроекту, страховщики обязаны запустить сервис не позднее 1 января 2025 года.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.