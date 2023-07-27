"Тольяттиазот" организовал отдых для детей сотрудников

Почти 300 детей работников ТОАЗа отдохнут в детских оздоровительных лагерях Самарской области в летний сезон 2023 года. Предприятие ежегодно предоставляет сотрудникам возможность приобрести путевки по льготным ценам и оплачивает до 70% от их стоимости, сообщает пресс-служба компании.
В 2023 году "Тольяттиазот" выбрал для своих работников три детских лагеря в живописных зонах Самарской области: "Радуга", "Электроник" и "Циолковский". Самая массовая смена прошла в июле в "Радуге", где треть отдыхающих — дети сотрудников ТОАЗа.
Детская оздоровительная кампания — важная составляющая социальной политики "Тольяттиазота". Субсидирование путевок является неотъемлемой частью коллективного договора предприятия, который на протяжении нескольких лет признается лучшим в области.
Для сотрудников ТОАЗ предусмотрены и другие меры поддержки: выплаты при рождении ребенка, материальная помощь многодетным семьям, подарки первоклассникам. Для организации досуга детей разработана специальная программа "Лето с ТОАЗ", ориентированная на пропаганду здорового образа жизни и развитие творческих способностей.
Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям ПАО "ТОАЗ":
"Тольяттиазот" всегда отличала сильная корпоративная культура, затрагивающая все сферы общественной жизни сотрудников. Предприятие поддерживает спортивные инициативы и эковолонтерство, организует отдых и профилактическое лечение работников и членов их семей, шефствует над образовательными и спортивными учреждениями, где обучаются дети тоазовцев, устраивает яркие праздники, творческие мастерские, конкурсы. Это поддерживает благоприятную атмосферу в семье, сплачивает коллектив, а значит, и укрепляет общий командный дух на производственной площадке".
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!