"Тольяттиазот" организовал отдых для детей сотрудников

Почти 300 детей работников ТОАЗа отдохнут в детских оздоровительных лагерях Самарской области в летний сезон 2023 года. Предприятие ежегодно предоставляет сотрудникам возможность приобрести путевки по льготным ценам и оплачивает до 70% от их стоимости, сообщает пресс-служба компании.

В 2023 году "Тольяттиазот" выбрал для своих работников три детских лагеря в живописных зонах Самарской области: "Радуга", "Электроник" и "Циолковский". Самая массовая смена прошла в июле в "Радуге", где треть отдыхающих — дети сотрудников ТОАЗа.

Детская оздоровительная кампания — важная составляющая социальной политики "Тольяттиазота". Субсидирование путевок является неотъемлемой частью коллективного договора предприятия, который на протяжении нескольких лет признается лучшим в области.

Для сотрудников ТОАЗ предусмотрены и другие меры поддержки: выплаты при рождении ребенка, материальная помощь многодетным семьям, подарки первоклассникам. Для организации досуга детей разработана специальная программа "Лето с ТОАЗ", ориентированная на пропаганду здорового образа жизни и развитие творческих способностей.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям ПАО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" всегда отличала сильная корпоративная культура, затрагивающая все сферы общественной жизни сотрудников. Предприятие поддерживает спортивные инициативы и эковолонтерство, организует отдых и профилактическое лечение работников и членов их семей, шефствует над образовательными и спортивными учреждениями, где обучаются дети тоазовцев, устраивает яркие праздники, творческие мастерские, конкурсы. Это поддерживает благоприятную атмосферу в семье, сплачивает коллектив, а значит, и укрепляет общий командный дух на производственной площадке".