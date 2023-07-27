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Банки Финансы

Банки повышают доходность по вкладам

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вслед за решением Банка России поднять ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5% годовых коммерческие банки начали увеличивать доходность депозитов.

О повышении ставок, в частности, объявили банки группы ВТБ. Так, банк "Открытие" увеличил процентные ставки для розничных клиентов по всей линейке рублевых вкладов сроком до года. Рост составил в среднем от 0,6 до 0,8 процентных пункта. Таким образом, ставки по большинству вкладов остаются выше уровня ключевой ставки, что позволяет гарантировать стабильную доходность сберегателям.

Рост доходности по депозитам привлекает все больше вкладчиков в банки. По данным ЦБ, депозиты населения только в первом полугодии 2023 года выросли на 816 млрд рублей и достигли 39,3 трлн рублей.

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