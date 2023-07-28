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Курьерская доставка ВТБ доступна более чем в 120 городах России

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ активно развивает курьерскую доставку продуктов и услуг, которая может полноценно заменить обслуживание клиентов в офисе. Сегодня она доступна уже в 121 городе России, с начала года их число увеличилось на 37. В Самарской области курьерская доставка доступна в Самаре и Тольятти.

Курьер ВТБ может приехать непосредственно в день заказа продукта — клиенту нет необходимости ждать обратного звонка для согласования времени и даты визита сотрудника. Сводятся к минимуму как контакты с банком, так и бумажный документооборот — теперь достаточно подписать лишь соглашение об использовании простой электронной подписи на одном листе. Услуга курьерской доставки предоставляется бесплатно.

"Курьер — это не просто сотрудник, который привозит вам карту: мы стремимся к тому, чтобы по своему уровню и функционалу они стали ближе к клиентским менеджерам. По функционалу курьерское обслуживание сейчас мало отличается от посещения офиса, при этом оно такое же безопасное, и вся клиентская информация надежно защищена, как при обслуживании в офисе. Наши менеджеры — это полноценные представители банка, которые могут заключить договор комплексного обслуживания, открыть счет, корректировать персональные данные, подписывать документы, помочь с установкой ВТБ Онлайн и активацией банковского продукта. Сервис пользуется популярностью среди наших клиентов: ежемесячно мы получаем до 50 тысяч заявок на курьерское обслуживание. В перспективе мы планируем усилить канал выездных сотрудников за счет расширения перечня доступных продуктов. Например, оформление потребительских кредитов, страхования или открытие вкладов", — отметил руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания Василий Палаткин.

Список городов, в которых можно заказать визит курьера, пополнили Братск, Великий Новгород, Видное, Владикавказ, Вологда, Грозный, Домодедово, Йошкар-Ола, Калуга, Кострома, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Магадан, Набережные Челны, Нальчик, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новомосковск, Новый Уренгой, Первоуральск, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Подольск, Прокопьевск, Псков, Рязань, Серов, Серпухов, Смоленск, Старый Оскол, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Тейково, Троицк, Тула, Череповец.

Сегодня в рамках курьерской доставки клиенты ВТБ могут заказать кредитные, дебетовые и зарплатные карты. Помимо доставки детской карты недавно появился сервис доставки дебетовой "Карты для жизни" несовершеннолетним клиентам в возрасте с 14 до 18 лет.

Для вызова курьера клиенту необходимо оформить заявку на сайте банка, в ВТБ Онлайн или в контакт-центре. На самой встрече будут проведены стандартные процедуры идентификации, выдачи и активации продукта. Все документы оформляют по технологии цифрового подписания, клиент будет иметь к ним постоянный доступ во вкладке "Мои договоры" в ВТБ Онлайн.

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