Банк "Открытие" запустил вклад "Растущий"

Новые и действующие клиенты банка "Открытие" могут оформить новый вклад "Растущий" со ставкой до 9,5% годовых.
Особенность этого депозита — повышающаяся ставка. Чем дольше деньги хранятся на счете, тем выше доходность. В первые три месяца доходность по вкладу составит 6%, на отрезке 3-6 месяцев — 7%, от 6 до 9 месяцев — 8,5%, в последние три месяца — 9,5% годовых.
Вклад "Растущий" сроком на год доступен как для новых, так и для действующих клиентов банка. Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей.
Оформить депозит можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах "Открытия".
Подробнее об условиях вклада "Растущий" можно узнать на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").