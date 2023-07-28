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ВТБ: китайские бренды заняли 50% в объеме кредитов на новые автомобили

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Половину оформленных в январе — июне автокредитов на новые автомобили клиенты ВТБ направили на покупку машин производства КНР. По прогнозам банка, к концу 2023 года их доля вырастет до 70%.

В первом полугодии клиенты ВТБ приобрели в кредит порядка 7 тысяч новых автомобилей из Китая, направив на сделки около 12,5 млрд рублей, что почти на четверть выше, чем за аналогичный период 2022 года.

Самыми популярными марками китайского автопрома стали Omoda (36% от всех сделок), Changan (20%), Haval (16%), Сhery (10%) и Geely (7%). Средний размер одного кредита на машины из КНР в первом полугодии вырос до 1,7 млн рублей (+3% с начала года).

"Структура российского авторынка стремительно меняется. На фоне ухода западных брендов свободные ниши занимают азиатские марки и автомобили отечественного производства. Это подтверждает наша статистика: мы видим динамичный рост спроса на транспортные средства производства КНР. Продажи первого полугодия показали, что каждый второй новый автомобиль, приобретенный в кредит — китайский. Прогнозируем, что к концу текущего года доля "китайцев" в общих выдачах кредитов ВТБ на новые автомобили вырастет до 70%", — прокомментировал вице-президент, начальник управления партнёрских продаж авто ВТБ Владимир Высоцкий.

По его словам, рост доверия российских автомобилистов к китайским брендам органический: их привлекает техническая оснащенность, стильный дизайн и умеренный ценник. Важный фактор выбора машин из КНР — наличие в России дилерских сетей, сервисных центров, стабильная доступность запасных частей и комплектующих для обслуживания таких авто. Ряд китайских автопроизводителей предлагают выгодные программы субсидирования.

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