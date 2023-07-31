Самарцам представят выставку художника Александра Мальцева "По ту сторону"

В четверг, 3 августа, в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а) состоится торжественное открытие выставки Александра Мальцева "По ту сторону".

Начиная с 1988 Александр Мальцев, начал выставлять свои полотна в музеях и галереях разных стран.



"Художник только тогда состоялся, когда нашел свой собственный, отличный от всех стиль. Сегодня нет понятия "школа" — есть только творец и холст перед ним", — эти слова Александра Мальцева любят цитировать журналисты по случаю открытия его выставок.

Автор обладает собственном почерком, только ему свойственной поэтикой цвета и мазка. Искусствоведы находят в его работах симбиоз традиций древнерусской живописи и экспрессионизма, эстетики гениев Ренессанса и представителей абстрактного искусства ХХ века.

Образы, созданные Мальцевым, обладают совершенно индивидуальным ритмом и только ему свойственными вибрациями.