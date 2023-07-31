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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" подписала защитника Николу Ребича

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сербский защитник Никола Ребич, имеющий богатый опыт выступления в европейских чемпионатах и Единой Лиге ВТБ — новичок БК "Самара". Контракт с игроком подписан сроком на один сезон.

Родился 22 января 1995 года. Рост 188 см.

Выступал за команды "Раднички ФМП" (Сербия, 2012/2013), "Црвена Звезда" (Сербия, 2013/2016), "Мега Лекс" (Сербия, 2016 — январь 2018), "Бильбао" (Испания, январь–июнь 2018), "Морнар" (Черногория, 2018/2019), "Енисей" (2019/2020), "Монако" (сентябрь–декабрь 2020), "Нантер 92" (Франция, декабрь 2020 — июнь 2021), "Миттельдойчер" (Германия, 2021/2022), "Автодор" (сентябрь–декабрь 2022), "Пари Нижний Новгород" (декабрь 2022 — июнь 2023).

Двукратный чемпион Сербии (2015 и 2016).
Двукратный чемпион Адриатической лиги (2015 и 2016).
Двукратный победитель Кубка Корача (второй по значимости турнир в Сербии, 2014 и 2015).

Выступал за сборные Сербии различных возрастов. Победитель чемпионата Европы U20 (2015, включен в символическую пятерку турнира). Бронзовый призер чемпионата Европы U18 (2012) и U20 (2014).

В сезоне-2022/2023 в составе "Пари Нижний Новгород" принял участие в 20 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 7 очков и делал 2,1 подбора и 3,9 передачи (за 21 минуту на площадке).

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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