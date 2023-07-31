Более 1,4 млн человек доверили компании "Ингосстрах" свое здоровье в рамках программ ДМС

По данным "Ингосстраха" по итогам первого полугодия 2023 года количество застрахованных по ДМС выросло на 24%: сейчас под защитой компании находится более 1,4 млн человек.
Преимущественно клиенты "Ингосстраха" — это сотрудники крупных компаний, которые пользуются корпоративными программами ДМС. Однако постоянно увеличивается и количество клиентов физических лиц: по итогам первого полугодия 2022 года их число превысило 100 тыс. человек.
Всего за первое полугодие 2023 года "Ингосстрах" заключил более 130 тыс. договоров ДМС — это на 86% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сборы "Ингосстраха" по ДМС по итогам первого полугодия 2023 года превысили шесть млрд рублей. Отдельно отмечена активная работа региональной сети — за указанный период собрано на 30% больше премии, чем годом ранее.
На протяжении всего прошедшего полугодия "Ингосстрах" непрерывно совершенствовал клиентское обслуживание и процесс организации медицинской помощи. За шесть месяцев 2023 года в медицинский контактный центр поступило свыше 1,5 млн обращений по всем каналам. Из них свыше 50% получено через онлайн-каналы: мобильное приложение IngoMobile, личный кабинет застрахованного на сайте компании, социальные сети "Одноклассники" и "Вконтакте". Отдельно стоит отметить рост обращений через мобильное приложение IngoMobile — доля возросла до 27% от числа обращений по согласованию услуг. В среднем организация плановой медицинской помощи занимает меньше одного дня. Экстренная медицинская помощь организуется немедленно после обращения в медицинский контакт-центр.
В июне 2023 года сервис "Виртуальная клиника" выведен в мобильное приложение IngoMobile. Для клиентов реализована возможность выбора врача и удобного времени для получения онлайн-консультаций. Для того чтобы получить консультацию врача, клиенту нужно войти в мобильное приложение, открыть свой полис ДМС и выбрать опцию "Связаться с врачом". В первые недели после запуска рост обращений в "Виртуальную клинику" вырос в три раза и продолжает расти.
Клиенты высоко оценивают сервис — средняя оценка консультаций составляет 4,85 из 5 баллов. "Виртуальная клиника" регулярно получает благодарности от клиентов и HR-менеджеров компаний. При этом каждый второй обратившийся решает свой вопрос во время онлайн-консультаций. Основными запросами при обращении за консультациями остаются повышение температуры, симптомы ОРВИ (боль в горле, чихание, заложенность носа), нарушения со стороны системы пищеварения.
"За первое полугодие 2023 года нам удалось добиться впечатляющих результатов — количество застрахованных по программам добровольного медицинского страхования увеличилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,4 млн человек. Мы признательны клиентам за доверие и будем продолжать активную работу, чтобы поддерживать заданную высокую планку обслуживания и оправдывать ожидания клиентов", — комментирует Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор.
"Мы постоянно работаем над улучшением клиентского пути. Этой цели служит и наше непрерывное цифровое развитие — мы совершенствуем мобильное приложение IngoMobile, развиваем сервис "Виртуальная клиника" — для того чтобы каждый застрахованный был уверен в оперативной и интуитивно понятной организации высококлассной медицинской помощи при наступлении страхового случая, а значит и в своем здоровье", — комментирует Анастасия Скурихина, исполняющий обязанности директора департамента ДМС.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.