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Страхование Финансы

Более 1,4 млн человек доверили компании "Ингосстрах" свое здоровье в рамках программ ДМС

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным "Ингосстраха" по итогам первого полугодия 2023 года количество застрахованных по ДМС выросло на 24%: сейчас под защитой компании находится более 1,4 млн человек.

Преимущественно клиенты "Ингосстраха" — это сотрудники крупных компаний, которые пользуются корпоративными программами ДМС. Однако постоянно увеличивается и количество клиентов физических лиц: по итогам первого полугодия 2022 года их число превысило 100 тыс. человек.

Всего за первое полугодие 2023 года "Ингосстрах" заключил более 130 тыс. договоров ДМС — это на 86% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сборы "Ингосстраха" по ДМС по итогам первого полугодия 2023 года превысили шесть млрд рублей. Отдельно отмечена активная работа региональной сети — за указанный период собрано на 30% больше премии, чем годом ранее.

На протяжении всего прошедшего полугодия "Ингосстрах" непрерывно совершенствовал клиентское обслуживание и процесс организации медицинской помощи. За шесть месяцев 2023 года в медицинский контактный центр поступило свыше 1,5 млн обращений по всем каналам. Из них свыше 50% получено через онлайн-каналы: мобильное приложение IngoMobile, личный кабинет застрахованного на сайте компании, социальные сети "Одноклассники" и "Вконтакте". Отдельно стоит отметить рост обращений через мобильное приложение IngoMobile — доля возросла до 27% от числа обращений по согласованию услуг. В среднем организация плановой медицинской помощи занимает меньше одного дня. Экстренная медицинская помощь организуется немедленно после обращения в медицинский контакт-центр.

В июне 2023 года сервис "Виртуальная клиника" выведен в мобильное приложение IngoMobile. Для клиентов реализована возможность выбора врача и удобного времени для получения онлайн-консультаций. Для того чтобы получить консультацию врача, клиенту нужно войти в мобильное приложение, открыть свой полис ДМС и выбрать опцию "Связаться с врачом". В первые недели после запуска рост обращений в "Виртуальную клинику" вырос в три раза и продолжает расти.

Клиенты высоко оценивают сервис — средняя оценка консультаций составляет 4,85 из 5 баллов. "Виртуальная клиника" регулярно получает благодарности от клиентов и HR-менеджеров компаний. При этом каждый второй обратившийся решает свой вопрос во время онлайн-консультаций. Основными запросами при обращении за консультациями остаются повышение температуры, симптомы ОРВИ (боль в горле, чихание, заложенность носа), нарушения со стороны системы пищеварения.

"За первое полугодие 2023 года нам удалось добиться впечатляющих результатов — количество застрахованных по программам добровольного медицинского страхования увеличилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,4 млн человек. Мы признательны клиентам за доверие и будем продолжать активную работу, чтобы поддерживать заданную высокую планку обслуживания и оправдывать ожидания клиентов", — комментирует Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор.

"Мы постоянно работаем над улучшением клиентского пути. Этой цели служит и наше непрерывное цифровое развитие — мы совершенствуем мобильное приложение IngoMobile, развиваем сервис "Виртуальная клиника" — для того чтобы каждый застрахованный был уверен в оперативной и интуитивно понятной организации высококлассной медицинской помощи при наступлении страхового случая, а значит и в своем здоровье", — комментирует Анастасия Скурихина, исполняющий обязанности директора департамента ДМС.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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