Энергетики сообщили о предстоящих отключениях света с 31 июля по 4 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

31.07.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Аптечная, ул. Полевая, ул. Циолковского, ул. Гагарина, ул. Центральная, ул. Менделеева, ул. Новая, ул. Юбилейная, ул. Строителей, ул. Кутузова, ул. Покровская, ул. Славянская, ул. Дальняя, ул. Комсомольская);

с. Ташла, с. Пески и с. Красная Дубрава (полностью)

31.07.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Лопатино (ул. Советская, ул. Набережная, ул. Полевая);

31.07.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район,

с. В. Сускан (ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Абдалова, пер. Луговой)

31.07.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Васильевка (ул. Пионерская, ул. Мира);

31.07.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Большая Рязань, Малая Рязань, Брусяны (полностью);

31.07.2023 года с 10-00 до 11-00 и с 14-00 до 15-00 (время местное) по 30 минут:

Самарская область, Ставропольский район,

с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Полевая, пер. Спортивный, пер. Победы, пер. Энергетиков, пер. Ставропольский);

31.07.2023 года с 06-00 до 18-00 (время местное) на время работы автоматического ввода резерва (10 секунд):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Сосновый Солонец, с. Аскулы, с. Севрюкаево, с. Мордово, с. Кольцово, с. Кармалы, c. Брусяны, с. Лбище, с Малая Рязань (полностью);

01.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Похвистневский район:

c.Ст.Мансуркино (Приречная)

п.Пример (Полевая, Северная)

п.Выдумовка (Набережная)

п.Атамановский (Лесная)

01.08.2023 года с 10-00 до 16-00 (время местное) по 30 минут:

Самарская область, Ставропольский район,

с. Кольцово, с. Мордово, с. Кармалы, с. Лбище, с. Севрюкаево (полностью);

с. Брусяны (ул. Ленинская, д. 1, 45а, 63, 73-81 (нечетная сторона), ул. Набережная, д. 3-7 (нечетная сторона), 32, 40, ул. Советская, д. 34-52 (четная сторона), 59-107);

01.08.2023 года с 12-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район:

Екатериновка, Заглядовка

01.08.2023 года с 12-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район район:

с. Хорошенькое

01.08.2023 года с 12-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район район:

с. Шилан

01.08.2023 года с 12-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район район:

п. Подлесный

01.08.2023 года с 12-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район район:

с. Шилан

01.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район:

с. Калиновка (ул.Луговая).

02.08.2023 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Похвистневский район:

с.Савруха (Центральная усадьба)

с.Ахрат (все село)

п.Филипповка (все село)

п.Кр.Нива (Краснонивская)

с.Кротково (Ленина, Центральная, Школьная, Комсомольская, пер. Пионерский)

02.08.2023 года с 08-00 до 20-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Выселки, ООО "Колос, ж/м "Чистые пруды", ж/м "Березовский" (полностью).

02.08.2023 года с 08-00 до 10-00 (местное время) и с 18-00 до 20-00 (местное время):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Н. Васильевка (полностью), с. Н. Санчелеево (ул. Советская; Красноармейская; Комсомольская; ул. Бузыцкого; ул. Солнечная; ул. Ефросинина; ул. Луговая; ул. Горького, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Чапаева; ул. Северная; ул. Заречная, ул. Специалистов, ул. Кирова, ул. Кудашева, СНТ Союз, СНТ Строитель, НСТ Дружба, СНТ Новая Васильевка, ул. Вишневая, ул. Придорожная)

02.08.2023 года с 11-30 до 15-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Хрящевка (ул. Полевая; ул. Новая; ул. Куйбышева; ул. Школьная; ул. Набережная; ул. Советская; ул. Калинина; ул. Мира; ул. Кирова; ул. Ленина; ул. Ставропольская; ул. Лесная; ул. Ст. Разина; ул. Самарская; ул. Победы; ул. Береговая; ул. Рыбацкая; ул. Морская; ул. Спортивная; ул. Хрящевская).

02.08.2023 года с 12-00 до 15-00 местного времени

Красноярский район:

с. Белозерки

02.08.2023 года с 12-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район:

Екатериновка, Заглядовка

02.08.2023 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район:

с. Калиновка (ул.Луговая).

02.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Елховский район:

с. Зорьки

02.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Елховский район:

с. Знаменка

02.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Елховский район:

с. Троицкое

02.08.2023 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Елховский район:

с. Владимировка

03.08.2023 года с 12-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район:

Екатериновка, Заглядовка

04.08.2023 года с 11-30 до 15-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Нижнее Санчелеево (ул. Горького, ул. Чапаева, ул. Бузыцкова, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Северная, ул. Красноармейская);

с. Верхнее Санчелеево (ул. Северная, ул. Пушкина, ул. Пирогова, ул. Южная, ул. Полевая).

04.08.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Лопатино (полностью).

04.08.2023 года с 12-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район:

Екатериновка, Заглядовка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.