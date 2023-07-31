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Лига губернатора Самарской области по баскетболу 3х3: расписание матчей 14 тура Баскетбольная "Самара" подписала защитника Николу Ребича БК "Самара" подписал контракты с молодыми баскетболистами Студенты из Самарской области вошли в тройку лидеров суперфинала I Турнира по баскетболу 3×3 среди учащихся СПО БК "Самара" подписал американского форварда Хейдена Далтона

Баскетбол Спорт

Лига губернатора Самарской области по баскетболу 3х3: расписание матчей 14 тура

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 августа, состоится 14 тур Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3×3. Игры пройдут в Самаре на площадке в парке Дружбы.

Фото: Федерация баскетбола Самарской области

Участники должны иметь при себе оригинал медицинской справки. 

 

Расписание матчей 14 тура. Трансляции матчей Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3×3.

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