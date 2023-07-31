Лига губернатора Самарской области по баскетболу 3х3: расписание матчей 14 тура

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Во вторник, 1 августа, состоится 14 тур Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3×3. Игры пройдут в Самаре на площадке в парке Дружбы.

Фото: Федерация баскетбола Самарской области