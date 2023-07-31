Лига губернатора Самарской области по баскетболу 3х3: расписание матчей 14 тура

Во вторник, 1 августа, состоится 14 тур Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3×3. Игры пройдут в Самаре на площадке в парке Дружбы.
Участники должны иметь при себе оригинал медицинской справки.
Расписание матчей 14 тура. Трансляции матчей Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3×3.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.