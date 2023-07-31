Сайт "Ингосстраха" является основной онлайн-площадкой продаж страховых продуктов, которую тысячи клиентов компании посещают ежедневно, выбирая удобные и прозрачные программы, разработанные специально для людей. Клиентам доступен весь продуктовый портфель компании: от автострахования, страхования детей и путешествующих до страхования гражданской ответственности медиков и опасных объектов.

Сайт "Ингосстраха" помогает клиенту с выбором нужных страховых продуктов, индивидуальным расчетом страховых программ и их последующей оплатой. Более того, индекс качества сайта (ИКС), результаты которого Яндекс обновляет ежедневно, регулярно с мая 2023 года выводит сайт "Ингосстраха" на первое место среди остальных страховщиков по основным критериям, таким как: размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и многое другое.

Договоры страхования на сайте "Ингосстраха" оформляются ежедневно — статистика сайта фиксирует свыше двух миллионов операций пользователей в день. Навигация и структура сайта максимально удобна для пользователя — каждый клиент найдет для себя то, что ему нужно: от удобных вкладок по каждому страховому продукту до новостей о компании и правил оформления страховых полисов.

В начале марта 2023 года сайт был обновлен. Основным его преимуществом стала скорость. Новая версия сайта загружается от 1 до 3 секунд, что в несколько раз быстрее предыдущей его версии. Время до полного оформления полиса по страхованию от несчастного случая сократилось на 65%, а по ВЗР — на 60%. Если раньше оформление каско занимало больше 20 минут, то теперь время сократилось в 4 раза — до 6 минут.

"Постепенно технологии, которые относятся к сфере искусственного интеллекта, расширяют зону своего применения в цифровом пространстве. Сайт "Ингосстраха" становится более понятным, простым и функциональным для клиента. В результате проведенной оценки цифровой грамотности взрослого населения России было установлено, что только 20% респондентов обладают средним уровнем цифровой грамотности, а 60% — лишь базовым уровнем. Мы, в свою очередь, постарались сделать наш сайт максимально читабельным для каждой категории клиентов: тех, кто является продвинутым пользователем Сети и тех, кто только осваивает данный сегмент. Не стоит забывать, что цифровизация внутренних бизнес-процессов компании позволяет повышать ее клиентоцентричность за счет совершенствования качества оказываемого сервиса на всех этапах", — отметил Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции "Ингосстраха".