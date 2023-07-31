Сайт "Ингосстраха" является основной онлайн-площадкой продаж страховых продуктов, которую тысячи клиентов компании посещают ежедневно, выбирая удобные и прозрачные программы, разработанные специально для людей. Клиентам доступен весь продуктовый портфель компании: от автострахования, страхования детей и путешествующих до страхования гражданской ответственности медиков и опасных объектов.
Сайт "Ингосстраха" помогает клиенту с выбором нужных страховых продуктов, индивидуальным расчетом страховых программ и их последующей оплатой. Более того, индекс качества сайта (ИКС), результаты которого Яндекс обновляет ежедневно, регулярно с мая 2023 года выводит сайт "Ингосстраха" на первое место среди остальных страховщиков по основным критериям, таким как: размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и многое другое.
Договоры страхования на сайте "Ингосстраха" оформляются ежедневно — статистика сайта фиксирует свыше двух миллионов операций пользователей в день. Навигация и структура сайта максимально удобна для пользователя — каждый клиент найдет для себя то, что ему нужно: от удобных вкладок по каждому страховому продукту до новостей о компании и правил оформления страховых полисов.
В начале марта 2023 года сайт был обновлен. Основным его преимуществом стала скорость. Новая версия сайта загружается от 1 до 3 секунд, что в несколько раз быстрее предыдущей его версии. Время до полного оформления полиса по страхованию от несчастного случая сократилось на 65%, а по ВЗР — на 60%. Если раньше оформление каско занимало больше 20 минут, то теперь время сократилось в 4 раза — до 6 минут.
"Постепенно технологии, которые относятся к сфере искусственного интеллекта, расширяют зону своего применения в цифровом пространстве. Сайт "Ингосстраха" становится более понятным, простым и функциональным для клиента. В результате проведенной оценки цифровой грамотности взрослого населения России было установлено, что только 20% респондентов обладают средним уровнем цифровой грамотности, а 60% — лишь базовым уровнем. Мы, в свою очередь, постарались сделать наш сайт максимально читабельным для каждой категории клиентов: тех, кто является продвинутым пользователем Сети и тех, кто только осваивает данный сегмент. Не стоит забывать, что цифровизация внутренних бизнес-процессов компании позволяет повышать ее клиентоцентричность за счет совершенствования качества оказываемого сервиса на всех этапах", — отметил Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.