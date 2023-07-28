Мировой туризм скорее жив: "Ингосстрах" о результатах первого полугодия 2023 года

В разгар летнего сезона "Ингосстрах" рассказывает о популярных для россиян направлениях международного туризма, а также о наиболее распространенных причинах страховых случаев, которые происходят с соотечественниками за рубежом.

В первом полугодии 2023 года количество обращений за медицинской помощью среди туристов составило более 17 тыс. случаев, что на 78% превышает их количество по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В 2023 году изменились туристические направления, которые пользуются наибольшей популярностью среди российских туристов. Лидирующую позицию по количеству обращений за помощью теперь занимает Таиланд — более шести тыс. случаев, далее идет Турция — около трех тыс. случаев, замыкает тройку Египет — более двух тыс. случаев.

Основными причинами обращений туристов к страховщику традиционны для этих жарких стран: болезни органов пищеварения и дыхания, сердечно-сосудистые заболевания, бытовые травмы различного характера и дорожно-транспортные происшествия.

За прошедшее полугодие "Ингосстрах" урегулировал несколько крупных происшествий в Египте, Таиланде и на Кубе. Так, например, в апреле во время экскурсии в Варадеро (Куба) в ДТП попал автобус с туристами. Как результат — пять пострадавших, застрахованных в "Ингосстрахе". В мае в Таиланде произошло столкновение катера с сигнальной вышкой и повлекло за собой более 20 пострадавших, шесть из которых были застрахованы в "Ингосстрахе".

Были и те, кто по каким-то причинам не смог уехать в долгожданный и заранее оплаченный отпуск. В период с мая 2022 года по май 2023 года чаще всего поездки откладывались из-за госпитализации клиентов или их близких родственников. На втором месте — отмена из-за пребывания на амбулаторном лечении, на третьем — невыезд в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. Еще часть туристов не смогла уехать из-за отказов в визе, а замыкает ТОП-5 причин — отмена поездки из-за различных травм. В целом, с 1 января по 1 июня 2023 года зарегистрировано более 300 заявлений, связанных с невыездом клиентов.

"При открытии туристами новых для себя направлений "Ингосстрах" призывает путешественников быть осмотрительными и заботиться о своем здоровье заранее: изучать природные условия страны, перенимать опыт других людей и побольше узнавать о местной культуре и обычаях. Осознанный подход к своему отдыху в совокупности со страховой защитой от "Ингосстраха" позволит не беспокоиться о непредвиденных тратах и наслаждаться новыми впечатлениями от поездки", — комментирует Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса.