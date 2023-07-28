Мировой туризм скорее жив: "Ингосстрах" о результатах первого полугодия 2023 года

В разгар летнего сезона "Ингосстрах" рассказывает о популярных для россиян направлениях международного туризма, а также о наиболее распространенных причинах страховых случаев, которые происходят с соотечественниками за рубежом.
В первом полугодии 2023 года количество обращений за медицинской помощью среди туристов составило более 17 тыс. случаев, что на 78% превышает их количество по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
В 2023 году изменились туристические направления, которые пользуются наибольшей популярностью среди российских туристов. Лидирующую позицию по количеству обращений за помощью теперь занимает Таиланд — более шести тыс. случаев, далее идет Турция — около трех тыс. случаев, замыкает тройку Египет — более двух тыс. случаев.
Основными причинами обращений туристов к страховщику традиционны для этих жарких стран: болезни органов пищеварения и дыхания, сердечно-сосудистые заболевания, бытовые травмы различного характера и дорожно-транспортные происшествия.
За прошедшее полугодие "Ингосстрах" урегулировал несколько крупных происшествий в Египте, Таиланде и на Кубе. Так, например, в апреле во время экскурсии в Варадеро (Куба) в ДТП попал автобус с туристами. Как результат — пять пострадавших, застрахованных в "Ингосстрахе". В мае в Таиланде произошло столкновение катера с сигнальной вышкой и повлекло за собой более 20 пострадавших, шесть из которых были застрахованы в "Ингосстрахе".
Были и те, кто по каким-то причинам не смог уехать в долгожданный и заранее оплаченный отпуск. В период с мая 2022 года по май 2023 года чаще всего поездки откладывались из-за госпитализации клиентов или их близких родственников. На втором месте — отмена из-за пребывания на амбулаторном лечении, на третьем — невыезд в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. Еще часть туристов не смогла уехать из-за отказов в визе, а замыкает ТОП-5 причин — отмена поездки из-за различных травм. В целом, с 1 января по 1 июня 2023 года зарегистрировано более 300 заявлений, связанных с невыездом клиентов.
"При открытии туристами новых для себя направлений "Ингосстрах" призывает путешественников быть осмотрительными и заботиться о своем здоровье заранее: изучать природные условия страны, перенимать опыт других людей и побольше узнавать о местной культуре и обычаях. Осознанный подход к своему отдыху в совокупности со страховой защитой от "Ингосстраха" позволит не беспокоиться о непредвиденных тратах и наслаждаться новыми впечатлениями от поездки", — комментирует Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.