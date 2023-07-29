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Страхование Финансы

"Ингосстрах" о гендерном равенстве в разрезе ESG

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно докладу Всемирного экономического форума, который вышел в печать в июне 2023 года, из 146 стран только Исландия смогла достигнуть уровня гендерного равенства в размере выше 90%. По подсчетам экспертов, для достижения гендерной эгалитарности в мире потребуется 131 год.

Несмотря на рост деловой активности женщин, средний показатель глобального гендерного равенства составляет 68,4%. Необходимое условие для улучшения позиций женщин на рынке труда — сокращение разрыва в образовании: почти две трети стран в развивающихся регионах смогли достичь гендерного баланса в начальном образовании. Несмотря на активное участие женщин в политической жизни стран, на их долю приходится лишь 23,7% мест в национальных парламентах, что не отвечает принципу гендерного паритета.

Гендерный баланс в компании — залог ее продуктивности и эффективности. Новая цифровая реальность меняет подход не только к технологиям, но и к корпоративной культуре. Современная HR-политика призывает выравнивать количество мужчин и женщин в командах. Российский бизнес только начинает искать подход к гендерным вопросам, однако женщины сами стали активнее приходить в различные отрасли, в том числе ИТ и финансовую, к которым относится страхование.

"Сегодня в команде "Ингосстраха" работает более восьми тысяч сотрудников. Соотношение мужчин и женщин составляет 30% к 70%. Здесь мы говорим как про головной офис, так и про региональную сеть. Диапазон профессий, которые предлагает компания, широк, диверсифицирован и подходит для всех гендеров. HR-политика "Ингосстраха" направлена на поиск профессионалов — признанных экспертов страхового рынка — вне зависимости от их гендера. Более того, компания предлагает ряд редких профессий, таких как актуарий или андеррайтер, и является лидером по подготовке различных страховых профессий, обучиться которым может как женщина, так и мужчина", — отметила Виктория Невская, директор по персоналу компании "Ингосстрах".

Волшебной таблетки, которая способна в одночасье привести показатель гендерного равенства в норму, не существует. В этой связи необходим смелый и целостный подход для содействия развития и реализации нового поколения стратегий, в которых приоритет будет отдан изменению социальных норм.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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