"Ингосстрах" о гендерном равенстве в разрезе ESG

Согласно докладу Всемирного экономического форума, который вышел в печать в июне 2023 года, из 146 стран только Исландия смогла достигнуть уровня гендерного равенства в размере выше 90%. По подсчетам экспертов, для достижения гендерной эгалитарности в мире потребуется 131 год.
Несмотря на рост деловой активности женщин, средний показатель глобального гендерного равенства составляет 68,4%. Необходимое условие для улучшения позиций женщин на рынке труда — сокращение разрыва в образовании: почти две трети стран в развивающихся регионах смогли достичь гендерного баланса в начальном образовании. Несмотря на активное участие женщин в политической жизни стран, на их долю приходится лишь 23,7% мест в национальных парламентах, что не отвечает принципу гендерного паритета.
Гендерный баланс в компании — залог ее продуктивности и эффективности. Новая цифровая реальность меняет подход не только к технологиям, но и к корпоративной культуре. Современная HR-политика призывает выравнивать количество мужчин и женщин в командах. Российский бизнес только начинает искать подход к гендерным вопросам, однако женщины сами стали активнее приходить в различные отрасли, в том числе ИТ и финансовую, к которым относится страхование.
"Сегодня в команде "Ингосстраха" работает более восьми тысяч сотрудников. Соотношение мужчин и женщин составляет 30% к 70%. Здесь мы говорим как про головной офис, так и про региональную сеть. Диапазон профессий, которые предлагает компания, широк, диверсифицирован и подходит для всех гендеров. HR-политика "Ингосстраха" направлена на поиск профессионалов — признанных экспертов страхового рынка — вне зависимости от их гендера. Более того, компания предлагает ряд редких профессий, таких как актуарий или андеррайтер, и является лидером по подготовке различных страховых профессий, обучиться которым может как женщина, так и мужчина", — отметила Виктория Невская, директор по персоналу компании "Ингосстрах".
Волшебной таблетки, которая способна в одночасье привести показатель гендерного равенства в норму, не существует. В этой связи необходим смелый и целостный подход для содействия развития и реализации нового поколения стратегий, в которых приоритет будет отдан изменению социальных норм.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.