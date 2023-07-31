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В Банке ДОМ.РФ рассказали о снижении ставки по ипотеке на частные дома

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для повышения привлекательности и доступности жилищных кредитов под индивидуальное жилищное строительство Банк ДОМ.РФ с 1 августа снижает базовые ставки по основным льготным ипотечным госпрограммам в сегменте ИЖС.

Фото: ДОМ.РФ

Сообщается, что ставки снизятся на 0,2 — 0,7 процентного пункта. По госпрограмме "Семейная ипотека" взять кредит на ИЖС до применения скидок можно по ставке от 5,3% (в ДФО по ипотеке для семей с детьми — от 4,3%). По "Льготной на новостройки" — от 7,3%, по "ИТ-ипотеке" — от 4,4%. Такие ставки доступны, если клиент дистанционно подтверждает доходы выпиской из Социального фонда России.

Скидка 0,2 п. п. доступна при получении заработной платы на карту Банка ДОМ.РФ. Ещё 0,5 п. п. клиент получает с учетом применения скидки на домокомплекты или на строительство дома по договору подряда с использованием счетов эскроу. Таким образом, минимальные ставки составят 4,6% по "Семейной ипотеке" (3,6% для ДФО), 6,6% — по "Льготной на новостройки", 3,7% — для "ИТ-ипотеки".

"Мы постоянно улучшаем условия ипотеки в сегменте ИЖС, чтобы процесс покупки частного дома был таким же прозрачным и доступным, как и в случае с квартирой. Особое внимание уделяем готовым домокомплектам с более высокой ликвидностью и меньшими рисками при строительстве — это позволяет нам дополнительно снижать ипотечные ставки еще на полпроцента", — отметил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

Для получения данных скидок необходимо подать заявку на ипотеку до 14 сентября 2023 года. Кредитный договор можно заключить в течение трёх месяцев после одобрения ипотеки.

Максимальная сумма в рамках — 12 млн рублей, а по IT-ипотеке — 18 млн рублей. По стандартной ипотеке — 30 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет 15%.

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