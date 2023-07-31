Банки повышают ставки по накопительным счетам

После повышения ключевой ставки ЦБ на 1 процентный пункт, банки подняли ставки не только по депозитам, но и по накопительным счетам. Накопительный счет совмещает преимущества вклада и сберегательного счета — можно в любое время вносить деньги и снимать, получая доход от процентов. Кроме того, для накопительных счетов применяются такие же правила страхования и налогообложения, как для вкладов. Поэтому накопительные счета пользуется популярностью у клиентов.

О повышении ставок по накопительному счету "Копилка" для новых и для действующих сберегателей с 1 августа, в частности, объявил банк "Открытие" (входит в группу ВТБ).

Ранее банк ВТБ давал оценку роста рынка привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц российских банков в 2023 году. По прогнозам банка, рынок вырастет на 7,8% и составит около 39,5 трлн рублей.