Распределение мест в детских садах Самары пройдет 4 августа

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В пятницу, 4 августа 2023 года, в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах на 2023-2024 учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.