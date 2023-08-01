В пятницу, 4 августа 2023 года, в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах на 2023-2024 учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Распределение мест в детских садах Самары пройдет 4 августа
САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!