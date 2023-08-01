Все под контролем: 1 августа отмечается Всероссийский день инкассатора

1 августа российские инкассаторы отмечают свой профессиональный праздник. Служба по перевозке наличных денег, драгоценных металлов и других ценностей была создана в этот день в 1939 году при Госбанке СССР, хотя необходимость в безопасной транспортировке ценных грузов существует испокон веков.

И примерно с того же времени мускулистые парни, в одной руке несущие кейсы с деньгами, а в другой — оружие, окружены мифами и легендами. Ведь рядовой обыватель знает о буднях инкассатора, как правило, из триллеров с залихватским сюжетом.

Что представляет собой современная служба инкассации с читателями "Волга Ньюс" поделились сотрудники Сбера — старшие водители автомобилей, предназначенных для инкассирования ценностей и корреспонденции, Александр Бабкин и Николай Архипов.

Удивить невозможно

Оба наших героя пришли в инкассацию более 20 лет назад — так уж водится, что в этой профессии или уходят сразу, или остаются надолго, до самой пенсии.

Какими качествами должен обладать инкассатор? Во-первых, он должен отслужить в армии — в один голос ответили герои. Часто сюда приходят после службы в силовых структурах, добавляет Николай. Во-вторых, необходимо получить соответствующую лицензию и разрешение на оружие.

Отличная физическая форма, водительская и огневая подготовка, владение рукопашным боем, ловкость, быстрота и выносливость — еще одно важное качество, ведь никто не знает, что сегодня ждет на маршруте: придется быстро бегать или отражать нападение?

К тому же приходится весь день находиться в броне, таская кейсы.

Необходимы безупречная репутация и моральная устойчивость, подсказывает Александр, так как постоянно приходится иметь дело с большими объемами материальных ценностей.

Тактико-специальная подготовка включает в себя умение "считать периметр" при подъезде к точке, оценить оперативную обстановку на маршруте в целом, предусмотреть и предотвратить опасность, выбрать оптимальный вариант поведения в самых разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть во время работы, в т. ч. несущих криминальную угрозу.

Большое внимание уделяется психологическому тренингу — быть стрессоустойчивым, разбираться в особенностях поведения, мимики и внешнего вида окружающих, не провоцировать нештатные ситуации, избегать лишних контактов и не болтать лишнего о своей работе.

"Мы готовы ко всему, поэтому нас удивить практически невозможно. Мы отрабатываем разные истории и на тренажерах, и на тренингах", — рассказывает Николай.

"Бывает, попадаются всякие клиенты, когда банкоматы грузишь — клиенты нервничают, спрашивают, долго ли им еще ждать. Устраиваясь на работу, мы проходим психолога", добавляет Александр.

Они изучают оружие, автомобили, радиосвязь, специальные средства, современное оснащение и средства индивидуальной защиты, цифровые гаджеты и многие другие устройства, применяемые в работе.

Водительские навыки отрабатываются на полигоне, где броневики лавируют между коробками из машин, в т. ч. выполняя упражнение для прикрытия в случае нападения.

Медицинские знания также даются на практике и не зря, поделился Николай — случалось, что эти знания пригождались. Кроме того, сотрудники изучают основы юриспруденции и историю инкассаторской службы.

Где учат на инкассатора

Александр и Николай начинали в Сбере охранниками, затем перевелись в инкассацию — в этот отдел отбирают самых опытных и надежных сотрудников.

"У нас есть разделение на сектора, в первом инкассировал точки филиала, потом перевелся во второй — это загрузка банкоматов, терминалов. Сейчас уже работаю дежурным, — рассказывает Александр. — Функционал мы выполняем весь, мы универсальные. Надо поехать на маршрут, проинкассировать точки или загрузить банкомат — все сделаем".

Подготовка проходит в учебных центрах служб охраны, после чего выдают специальную лицензию. Хотя у сотрудников инкассации Сбербанка обучение не прекращается и во время работы — постоянно проводятся различные тренинги и курсы повышения квалификации. Периодически сотрудники обязаны сдавать зачеты по теории и практике.

Растут вместе с профессией

Современная инкассация — это целый комплекс цифровых технических средств, включающий: навигацию, мониторинг, видеорегистрацию, сигнализацию, специальное оборудование для транспортировки ценностей.

Давно ушли в прошлое холщовые мешки, свинцовые пломбы и бумажные "сопроводиловки", заполняемые шариковой ручкой — ценности перевозят в специальных контейнерах.

"Можно сказать, что мы растем вместе с профессией, а по-другому у нас никак, — говорит Александр. — Прогресс не останавливается, вроде, кажется, все, больше ничего уже придумать нельзя. Но нет, что-то еще придумывается".

Приходится успевать осваивать новинки цифровой индустрии — работа в Сбере к этому очень располагает. "Раньше мы все писали на листочках, возили распечатанные документы, расписывались там. Сейчас у нас терминал сбора данных, все заявки в нем, программы специальные, мы смотрим, куда ехать, как, есть ли пробки, нет ли. Все это удобно, но во всем этом нужно разбираться, понимать, как это работает", — делятся наши герои.

Улица полна неожиданностей

"Однажды рядом с филиалом припарковалась машина, в ней двое. "Зачем, может, нас караулят. Проинкассировали, несем большую сумму, я говорю напарнику — будь бдителен. Мы мимо машины проходим, а они одновременно открывают двери, встают и в сторону нашу идут. Мы пистолеты достали, но они прошли мимо. Что это было — случайность или они хотели, но передумали? Это было в 2009 году. Поэтому надо быть всегда начеку", — заключает Александр.

Попадаются и шутники: когда была бригада из трех человек, то Александр, как старший, выходил, осматривал пути, отход — подход, вставал спиной к спине и по рации давал команду сборщику на выход. Один раз мимо шел парень — посмотрел, потом берет два пальца, как пистолет, приставляет к груди — и пошел дальше.

У Николая есть свои интересные истории, когда инкассаторы помогали отражать нападения преступника — это случилось не так давно в Саратове.

"Это человеческий фактор, здесь все основывается на личном опыте. У кого-то за плечами служба в органах внутренних дел, это все работает. Естественно, все происходит так, чтобы не нарушать ни законов, ни должностных инструкций", — подчеркивает он.

Отдохнуть не помешает

Не удивительно, что свободное время наши герои вновь посвящают спорту. Александр предпочитает отдых на природе, катается на велосипеде, ездит на дачу, ходит в походы и на речку, зимой катается на лыжах. Николай тоже старается больше времени проводить с семьей, но без спорта никак — на работе есть оборудованный тренажерный зал.

Кроме того, они регулярно участвуют в конкурсе "Лучший по профессии" и соревнуются в корпоративных состязаниях, например, недавно принимали участие в Зеленом Марафоне Сбера.

Мужская профессия

"Для меня гордость — работать в Сбербанке, тем более в такой должности. Это чисто мужская профессия, — рассказывает о карьере Александр. — Я прошел путь от инкассатора до дежурного". За это время он успел получить еще одно образование, закончив Международный институт рынка по специальности "финансы и кредит".

Николай тоже считает, что инкассатор — это почетная и хорошая профессия. "Меня все полностью устраивает, я доволен, — говорит он. — Сбербанк — это компания, с которой я иду на протяжении 20 лет плечом к плечу, все мои достижения и жизненные, и семейные связаны с ним".