Банки подключают бесплатные платежи для бизнеса

По данным "Известий", обороты российского малого и среднего бизнеса за год выросли на 19%. Рекордный рост выручки продемонстрировали маркетплейсы и розничные продажи. На этом фоне повышается роль дистанционного банковского обслуживания. В среднем через ДБО клиенты-юрлица проводят более 95% своих платежей и операций. Поэтому банки постоянно расширяют спектр услуг для клиентов в рамках РКО и запускают специальные акции для клиентов.
О такой акции, в частности, объявил банк "Открытие" (входит в группу ВТБ). Новые клиенты — предприниматели и компании малого бизнеса в рамках акции "Платежный безлимит" до 30 сентября включительно могут открыть первый расчетный счет и два месяца бесплатно пользоваться опцией безлимитных платежей.
Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").