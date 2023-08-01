Банки подключают бесплатные платежи для бизнеса

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По данным "Известий", обороты российского малого и среднего бизнеса за год выросли на 19%. Рекордный рост выручки продемонстрировали маркетплейсы и розничные продажи. На этом фоне повышается роль дистанционного банковского обслуживания. В среднем через ДБО клиенты-юрлица проводят более 95% своих платежей и операций. Поэтому банки постоянно расширяют спектр услуг для клиентов в рамках РКО и запускают специальные акции для клиентов.