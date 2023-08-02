"Ладью" покинули защитник Даниил Пьянков и нападающий Денис Винокуров

В связи с расторжением пробных контрактов расположение ХК "Ладья" покинули защитник Даниил Пьянков и нападающий Денис Винокуров.
В то же время Сергей Шевченко, Семен Виноградов, Глеб Борзин и Владислав Гурьев продолжат подготовку к сезону 2023/2024 в составе команды "Лада-Веста", выступающей в ЮХЛ.
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Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
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