"Ладью" покинули защитник Даниил Пьянков и нападающий Денис Винокуров

В связи с расторжением пробных контрактов расположение ХК "Ладья" покинули защитник Даниил Пьянков и нападающий Денис Винокуров.

В то же время Сергей Шевченко, Семен Виноградов, Глеб Борзин и Владислав Гурьев продолжат подготовку к сезону 2023/2024 в составе команды "Лада-Веста", выступающей в ЮХЛ.