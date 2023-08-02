Новикомбанк дарит 20 000 бонусов

Опорный банк Госкорпорации Ростех запустил акцию "Бонусы за платежи в мобильном приложении", приуроченную к юбилею банка. С 1 по 31 августа клиенты Новикомбанка могут выиграть 20 000 бонусов за платежи, переводы, оплату по QR-коду и подпискам СБП в мобильном приложении.

Чтобы принять участие в акции, необходимо быть подключенным к программе лояльности "Бонусы". Также необходимо совершать как можно больше платежей во вкладке "Платежи" в разделе "Оплатить" и переводов в разделе "Перевести" — "По реквизитам" на сумму от 100 рублей. Кроме того, нужно оплачивать товары и услуги по QR-коду/платежной ссылке СБП или подпискам СБП на сумму не менее 1000 рублей в мобильном приложении.

Тридцать участников акции, которые осуществят в августе наибольшее количество платежей и переводов и не менее одной оплаты по QR-коду, платежной ссылке или подпискам СБП в мобильном приложении Новикомбанка, получат 20 000 бонусов. 1 бонус = 1 рубль.

"В сентябре 2023 года Банк определит 30 победителей и обязательно свяжется с каждым из них для награждения. Акция приурочена к 30-летнему юбилею, который Банк отметит в октябре. Мы рады предложить своим розничным клиентам социально значимые сервисы и выгодные акции, что целиком отвечает политике опорного банка Госкорпорации Ростех", — рассказал директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.

Бонусы можно обменять на товары, подарочные сертификаты, авиабилеты, ж/д билеты, бронирование отелей в личном кабинете на сайте программы "Бонусы".

Подробности на портале Банка.